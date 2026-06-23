В Сочи благоустроили водопады Свирского ущелья

В Сочи завершились работы по обновлению туристического маршрута в Свирском ущелье. Сотрудники национального парка заменили старые деревянные конструкции, укрепили наиболее загруженные участки тропы и привели в порядок мосты. Для ремонта использовали лиственницу и металлические элементы для новых ограждений.

Природный комплекс известен своими водопадами, которые не пересыхают круглый год. На маршруте находятся водопады Свирский, Тещины слезы, Адам и Ева. Высота самого крупного из них составляет 10 м.

Кроме того, в ущелье расположен древний дольмен, которому около 5 тыс. лет. Сооружение вырезано из цельного массива песчаника и относится к числу самых старых памятников на этой территории.

Среди необычных мест маршрута выделяется «Лунный камень» – крупная скала высотой около 5 м. Также внимание посетителей привлекает Свирский каньон. Это узкий участок речной долины длиной примерно 100 м с высокими каменными стенами и водой на дне.

По информации национального парка, ежегодно этот маршрут выбирают более 70 тыс. человек. Его длина составляет 6,7 км. Тропа проходит вдоль горной реки Свирка и доступна для посещения круглый год.