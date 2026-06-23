Между центром Сочи и Адлером запустили регулярное морское сообщение

Сегодня из центра Сочи в Адлер начало курсировать скоростное судно на подводных крыльях "Павел Попович". Комета в 10:00 вышла из сочинского морского порта, а около 11:00 уже причалила в районе пляжа "Чайка". Обратно - в 17:00. Время в пути составило 45 минут. Корреспондент "РГ" отправилась в первый рейс на этом судне.

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Это стало по-настоящему историческим событием. Последний раз регулярное морское сообщение между Сочи и Адлером было в советское время, потом, в 2000-х годах, недолго ходили небольшие яхты, а судно такого класса - "Комета-120М" - запустили впервые.

Посадка началась за полчаса до отправления с предъявлением документа, удостоверяющего личность. На первые рейсы стоимость билета - тысяча рублей для взрослых и 750 рублей для детей до 14 лет. На борту находились около 30 пассажиров, всего 120 мест. В салоне работает кондиционер, есть туалет и бар.

"Мы случайно поехали на "Комете" с родственниками, приехавшими в гости из Орла. Собирались прогуляться в парке "Ривьера", зашли в морпорт и сразу купили билеты. В восторге от поездки - быстро и комфортно", - поделилась мнением местная жительница Александра.

Как отметил капитан Денис Денисов, скорость судна - 70 километров в час, расстояние от берега - три километра.

"Важно обойти рыбные фермы, которые указаны на картах. Оборудование кометы почти полностью российское, для устойчивости на волнах включаем стабилизаторы, поэтому качка практически не чувствуется", - рассказал он.

По словам заместителя гендиректора по эксплуатации флота компании Павла Марухина, если интерес будет больше и заполняемость выше, то смогут ходить хоть каждый день.

"Сейчас нам более выгодны такие короткие рейсы, несмотря на то что дизельного топлива на одну поездку в обе стороны тратится тысяча литров. Команда на борту - от пяти человек", - уточнил он.

Рейсы осуществляет компания "Морские скоростные пассажирские перевозки", как в Геленджик и Сухум.

"Всего из морпорта ходят две "Кометы-120М" - одна, "Павел Попович", в Адлер и Сухум, а вторая, "Евпатория", - в Геленджик. В Адлер судно отправляется от причала № 7, где все готово и не потребовало привлечения дополнительных средств и сотрудников", - сказал гендиректор Сочинского морского торгового порта Юрий Владимиров.

Пока рейсы запланированы по вторникам и четвергам, но при увеличении спроса и потока туристов количество рейсов увеличится. Однако расписание движения морского такси может меняться из-за погодных условий и требований безопасности.

"Каботажные пассажирские перевозки важны для Сочи, так как играют важную роль в транспортной отрасли города - снижают нагрузку на автомобильный и железнодорожный транспорт и способствуют развитию туризма", - сообщил заместитель мэра Сочи Вячеслав Бауэр.

Дорога на машине с учетом пробок между Сочи и Адлером может занять несколько часов, а на электричке - около 30 минут и билет стоит 168 рублей. Но поездка по воде - настоящее морское мини-путешествие. Возможно, это вид не подойдет для тех, кто каждый день ездит на работу, но для отдыхающих - незаменимый вид транспорта.

Открытие морского сообщения в Сочи активно обсуждалось еще пять лет назад. Речь шла о том, чтобы соединить Имеретинский порт и Лазаревский район. Тогда говорилось, что идея морского сообщения будет реализована с помощью инвестора, который закупит пассажирские катера, а также организует современный сервис брони и продажи билетов.

Регулярное морское сообщение в Сочи - тема не новая. В советское время водный транспорт курсировал в пределах города и на соседние курорты. Напомним, в этом году возобновилось морское сообщение между Сочи и Геленджиком (для первых пассажиров цена 4,5 тысячи рублей) каждый день, а также между Сочи и Сухумом (за 2,8 тысячи) - по пятницам и воскресеньям.

Мнение

Ольга Шебзухова, руководитель компании, занимающейся созданием и развитием марин (гаваней для маломерных судов):

"Я считаю, что морское сообщением между Сочи и Адлером будет пользоваться популярностью среди туристов. Да и местные жители, думаю, по разу точно прокатятся, по крайней мере активная часть горожан. Это не только интересный аттракцион, но и альтернатива автомобильному транспорту - судно снимет нагрузку с дорог.

Однако защищенный причал есть только в морпорту Сочи, Адлерский может принимать судно при волнении до одного балла, по сути, только на спокойной воде. Сейчас условия швартовки приравниваются к открытому морю, а причал не является защищенным и безопасным. Количество рейсов за сезон даст возможность получить статистику.

Вместе с тем проект марины "Южный риф" на месте Адлерского причала вошел в Генеральный план Сочи до 2044 года. Также нужно оборудовать марины в Хостинском и Лазаревском районах с привлечением инвестиций в формате государственно-частного партнерства. Стоимость каждой марины сопоставимо со строительством отеля, ведь речь идет не только о причале, но и создании окружающей инфраструктуры".