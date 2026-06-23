Какие регионы России могут составить конкуренцию Черному морю

Внутренний туризм в России демонстрирует новые тренды: всё больше путешественников рассматривают альтернативы традиционному отдыху на Чёрном море. Как отметил к. ю. н., доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Исмаил Исмаилов, регионы Северного Кавказа (Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Дагестан) и Кавказские Минеральные Воды показывают взрывной рост турпотока, предлагая универсальность — от пляжей и гор до гастрономии и исторических памятников.

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Развитие инфраструктуры и растущая популярность велнес-туризма стимулируют спрос на оздоровительные курорты в Крыму, Приазовье, Тюменской и Амурской областях. Однако, несмотря на этот рост, эксперт считает, что эти направления пока не способны полностью заменить Чёрноморское побережье.

Ключевыми факторами выбора для туристов остаются инфраструктура, климат и отсутствие ЧП. В итоге топ-5 летних направлений по-прежнему возглавляют Краснодарский край и Крым, за которыми следуют Кавказские Минеральные Воды, Москва/Подмосковье и Санкт-Петербург/Ленинградская область, пишет РИАМО.

Отметим, что туристы раскритиковали курорты Кубани за цены, грязь и ротавирус. Также в РСТ зафиксировал падение спроса на летний отдых в России впервые за два года.