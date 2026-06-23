Обстановка в Анапе: что с мазутом, бензином и морем

Анапа остается под пристальным вниманием туристов. Тем, кто собирается на курорт этим летом, прежде всего хочется понять, остались ли последствия аварии на побережье, можно ли купаться. Кроме того, в этом году добавились вопросы от автомобилистов: им интересно, нет ли проблем с бензином.

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Редакция собрала актуальную информацию о ситуации на курорте.

Что с бензином в Анапе

В начале июня заправки Краснодарского края столкнулись с наплывом автомобилистов из Крыма, где возник дефицит топлива. Тогда на некоторых АЗС появились очереди, а тема бензина стала одной из самых обсуждаемых в туристических чатах.

Сейчас ситуация выглядит спокойной. По информации блогера Макса Анапского, очередей на заправках нет. 22 июня АИ-95 продавался примерно по 73,79 руб. на АЗС «Лукойл» и по 70,73 руб. на «Газпромнефти».

В группе «Анапа. Отдых, жилье, трансфер в Анапе. Джемете» туристы продолжают уточнять обстановку перед поездкой.

«Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как обстоят дела в Анапе с бензином?» – спрашивает один из пользователей.

В ответ ему пишут, что ажиотаж закончился и никаких сложностей с топливом сейчас нет.

Бензин есть и на трассе М-4 «Дон», которая является главным маршрутом для поездки на автомобиле из центральной России в Анапу. Об этом говорится в канале блогера Юрия Озаровского.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее отмечал, что ситуация с топливом в соседнем Краснодарском крае, включая Анапу, остается стабильной.

Есть ли мазут на пляжах Анапы

Напомним, в 2025 году часть анапских пляжей была закрыта после разлива мазута, произошедшего из-за крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024-го.

Все это время там были масштабные работы по очистке. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи, получившие санитарно-эпидемиологические заключения, признаны безопасными для отдыха.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также отверг сообщения о серьезном загрязнении побережья.

«И в моем детстве, и в вашем мазут всегда был. Вопрос только в том, кто сколько его видит. Кто-то видит чуть-чуть и говорит: “Ого, его много!” А на самом деле его и нет, но кто-то хочет его видеть», – отметил чиновник, комментируя состояние анапских пляжей 9 июня.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что после проведенной очистки песок на пляжах Анапы оказался чище, чем на Лазурном берегу Франции.

Блогеры, освещающие тему мазута на пляжах Анапы, также подтверждают его отсутствие и в море, и в песке.

«Песок чистый, воздух чистый, нефтепродуктов в море нет», – написал Юрий Озаровский, который, судя по его сообщениям в канале, проверил все анапские пляжи.

Впрочем, некоторые туристы пишут, что если приглядеться, то мелкие сгустки мазута все же попадаются.

Что происходит на пляжах сейчас

Разрешение на открытие пляжного сезона получили 58 пляжей Анапы, еще 10 проходят экспертизу, сообщали в кабмине 19 июня.

Тем временем в туристических сообществах обсуждают уже не мазут, а состояние моря и пляжей.

«Глина только на центральном пляже, в остальных местах чищеный-перечищеный песок. И прозрачное море», – пишет Макс Анапский в своем канале.

Похожая обстановка и в Витязево. По словам блогера, пляжная инфраструктура работает в обычном режиме, открыты морские прогулки и развлечения.

У кромки воды местами встречаются водоросли, однако дальше море остается чистым.

В Джемете, как сообщают отдыхающие, небольшая волна уже очистила берег от большей части водорослей.

Можно ли купаться

Купальный сезон в Анапе официально открылся 1 июня и продлится до 30 сентября. Море постепенно прогревается. 23 июня температура воды составляет около 22 градусов, воздух днем достигает 26 градусов.

По наблюдениям местных жителей, купающихся стало заметно больше, чем в начале месяца. Если сохранится теплая погода, вода в ближайшие дни может прогреться до 21–23 градусов.

На фотографиях и видео с побережья на пляжах Анапы видно немалое количество людей.

На Центральном пляже, Высоком берегу и в районе Малой бухты отдыхающих достаточно много, хотя свободное место на берегу пока остается.

«Как будто в прежние времена», – описывает обстановку Макс Анапский.

По его мнению, туристов будет приезжать все больше.

«Если все будет хорошо, то в июле и августе точно будет наплыв. Анапа потихоньку реанимируется, а кто побоялся, тот должен уже приехать в следующем году, когда увидит толпы этим летом».

К похожим выводам приходят и участники туристических чатов: курорт постепенно оживает, но до традиционного пика сезона еще есть время.