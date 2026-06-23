Отельеры Крыма не понимают, как обеспечивать автотуристов бензином

В Крыму обеспокоены требованием властей к отельерам обеспечивать топливом автотранспорт туристов, а также хранить привезенный ими бензин. В соцсетях появились сообщения о получении подобных распоряжений от администрации Феодосии, Евпатории и Ялты. Руководители гостиниц и санаториев не понимают, как выполнить указания и не попасть при этом под ответственность перед Уголовным кодексом.

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Пока в пабликах одни называют подобные утверждения недостоверными, в сообществе отельеров WRKHotel обратились к властям Феодосии, чтобы прояснить непонятные для них вопросы. А их получилось немало.

Где взять бензин в Крыму? Отпуск топлива на крымских АЗС с 21 июня приостановлен не только для жителей и туристов, но и для юридических лиц. По пояснению главы региона до отмены ограничений заправлять будут только транспорт госслужб. И запастись им у отелей нет никакой возможности.

Даже после появления бензина и дизтоплива на заправках нет понимания, откуда взять деньги на их закупку. И это еще не все – потребуются средства для приобретения тары, организации хранения и страхования. Очевидно, что дополнительные расходы будут включены в стоимость проживания.

На объектах размещения не знают, как организовать хранение и отпуск ГСМ: для этого необходимо пройти лицензирование в Ростехнадзоре и попасть в соответствующий реестр.

Отельеров также попросили предупреждать автотуристов о необходимости самостоятельно позаботиться о возвращении домой – приезжать с полным баком и иметь в багажнике по 100 л в канистрах. «ТурДом» еще вчера узнал о возложении ответственности за это на руководство санаториев и гостиниц. С одной стороны, все разумно и нетрудно выполнить, но у администрации есть опасения, что они станут крайними в случае ЧП. «Кто несет ответственность при пожаре, взрыве или гибели людей в дороге после такого совета?» – задаются они вопросом.

Юристы предупредили, что при выполнении пожеланий властей действия руководителей отелей подпадают сразу под несколько статей Уголовного кодекса, не учитывая другие – административные – нарушения.

Редакция «ТурДома» также отправила запрос в администрацию Феодосии с просьбой пояснить сложившуюся ситуацию.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы продолжают планировать поездки в Крым.