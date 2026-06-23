В Башкирии рекомендуют избегать стихийных мест для купания

В республике продолжается работа по развитию безопасной пляжной инфраструктуры. В этом году для отдыхающих доступны 392 безопасные зоны у воды, включая 197 оборудованных пляжей.

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С начала 2026 года на водоемах Башкирии утонули 17 человек, среди которых четверо детей. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

По его словам, несчастные случаи произошли в Баймакском, Дуванском, Дюртюлинском и Чишминском районах. Во всех случаях причиной трагедий стало несоблюдение правил безопасности на воде. В связи с этим спасательные службы призывают жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности и выбирать для отдыха только официально оборудованные места для купания.

Радий Хабиров отметил, что в республике продолжается работа по развитию безопасной пляжной инфраструктуры. В этом году для отдыхающих доступны 392 безопасные зоны у воды, включая 197 оборудованных пляжей.

Наибольшее количество официальных мест для купания находится в популярных туристических территориях — Мелеузовском районе, где оборудовано 20 пляжей, и Нуримановском районе, где действует 16 таких площадок.

Специалисты напоминают, что отдых на официальных пляжах значительно снижает риск несчастных случаев и рекомендуют избегать стихийных мест для купания.

Двое рабочих пострадали при возгорании в покрасочной камере на предприятии в Башкирии.