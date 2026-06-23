Туристов снимали с горы Колдун 3 часа после ночного подъема

Спасателям Новороссийска пришлось проводить ночную операцию по эвакуации двух туристов, оказавшихся в ловушке на горе Колдун в Краснодарском крае. Инцидент произошел во время прогулки вдоль побережья Черного моря, сообщает телеграм-канал «Краснодар и край».

Вечером мужчины отправились пешком из Мысхако в сторону Широкой Балки. Во время маршрута они решили подняться на один из скальных выступов горы Колдун. Однако после подъема выяснилось, что безопасно продолжить путь или вернуться самостоятельно они не могут.

Поняв, что оказались в опасной ситуации на высоте около 30 м, путешественники обратились за помощью в экстренные службы.

На место прибыли спасатели Новороссийского поисково-спасательного подразделения. Для проведения операции специалистам потребовалось альпинистское оборудование. В темное время суток им пришлось организовать подъем к застрявшим мужчинам и обеспечить их безопасную транспортировку.

Работы продолжались около трех часов. После завершения операции обоих любителей ночных прогулок вывели на безопасный участок, а затем сопроводили в поселок Мысхако.

Медицинское обследование показало, что серьезных травм никто не получил. Помощь врачей мужчинам не понадобилась. Спасатели напоминают, что прогулки по горным маршрутам в темное время суток требуют особой осторожности, а сложный рельеф побережья может представлять опасность даже для подготовленных путешественников.

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