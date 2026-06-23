Путевки в Крым резко подешевели

Лето 2026 года в Крыму проходит в условиях беспрецедентных вызовов, что напрямую сказывается на туристической отрасли полуострова. На фоне сложной обстановки, характеризующейся перебоями в поставках топлива, воды, газа и электроэнергии, а также прекращением железнодорожного сообщения (которое заменили автобусные маршруты), туристический сезон столкнулся с массовыми отменами.

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Детские лагеря и санатории начали досрочно сворачивать летние смены, а глава Крыма Сергей Аксёнов с 22 июня по 1 сентября ввёл полный запрет на бронирование и размещение детей в оздоровительных учреждениях, сославшись на необходимость обеспечения общественной безопасности.

В этих условиях на туристическом рынке наблюдается резкий спад спроса. Это вынудило отельеров и владельцев санаториев прибегнуть к экстренным мерам для привлечения гостей: стоимость путёвок в некоторых местах упала вдвое, а скидки достигают 50% от первоначальной цены.

Мнения туристов разделились: одни массово отменяют поездки, не желая рисковать безопасностью, в то время как другие считают, что курортные зоны остаются спокойными, пляжи заполнены, а местные продукты доступны.

Косвенным подтверждением спада интереса служит статистика: на ближайшие даты появилось множество свободных железнодорожных билетов, хотя на более дальние сроки бронирования пока сохраняются, так как многие предпочитают выжидать дальнейшего развития событий.