На курорты Северного Кавказа можно поехать по единому билету

Мультимодальные перевозки по единому билету, которые позволят пассажирам объединить несколько видов транспорта в один маршрут, начались к популярным туристическим центрам - Приэльбрусью и Домбаю, сообщили в Минтрансе РФ.

"Единая транспортная дирекция Минтранса России возобновила мультимодальные перевозки пассажиров по "единому" билету. С 23 июня по 27 августа пассажиры могут воспользоваться удобной схемой поездки, объединяющей несколько видов транспорта в рамках одного маршрута. Пересадка на автобусные рейсы будет организована на железнодорожном вокзале и в аэропорту Минеральных Вод. Такой формат позволяет создавать удобные транспортные цепочки там, где отсутствует прямое железнодорожное или авиасообщение", - отмечается на сайте Министерства транспорта РФ.

Благодаря "единому" билету пассажиры могут заранее спланировать всю поездку, оформить проездные документы одним заказом и сократить время на пересадки.

Автобусное сообщение организовано по вторникам и четвергам с ж/д станции Минеральных Вод до населенных пунктов Эльбрусского района Кабардино-Балкарии и обратно, а также городов Черкесск, Карачаевск, Теберда и поселка Домбай в Карачаево-Черкесии.

Оформляются такие билеты как через кассы, так и в онлайн-формате.