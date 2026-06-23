В Сочи отложено около 120 авиарейсов

В Сочи снова массовый сбой в расписании: за вечер и ночь трижды вводили план «Ковер» – из расписания вышло порядка 120 рейсов на прибытие и отправление. Отложены вылеты около 60 рейсов, в том числе 24 – со вчерашнего дня. Около 8 утра ограничения на полеты сняли, и в аэропорту вновь стали готовиться к отправке и приему самолетов.

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Почти 27 часов ожидают возможности попасть в Уфу пассажиры рейса N4-417 авиакомпании Nordwind – со вчерашнего вечера их вылет перенесли на сегодня в 16 часов. В половину меньше провели в аэропорту летящие в Уфу на UT-1492 Utair: вместо 20 часов 22 июня их самолет поставили на вылет в 9 утра сегодня.

Почти на сутки отложено отправление FV-6629 в Челябинск у авиакомпании «Россия», который должен был отбыть еще утром 22 июня, сейчас он стоит в расписании на 10:00.

По 20 часов не могли улететь в Москву пассажиры DP-6948 «Победы» и в Омск N4-479 «Северного ветра». В итоге первый рейс отправили только сегодня около 9, а у второго статус «отправляется» на это же время.

Среди отложенных на утро и день рейсов по России – самолеты в Москву, Петербург, Новосибирск, Пермь, Томск и другие города.

На зарубежных направлениях также есть большие задержки.

На 16 часов позже запланирован вылет WZ-4311 Сочи – Тель-Авив у Red Wings: самолет должен был пойти в Израиль еще вчера в 17 часов, но в итоге его передвинули на 09:55 сегодня. Из-за сбоев в полетах также не смогли вовремя прилететь пассажиры WZ-4312: прибытие ожидается только в 14:40 вместо полуночи.

Глубокой ночью попадут туристы в Анталью, которые собирались лететь на рейсе U6-3505 «Уральских авиалиний». Отправление отложено на 8 часов, до 23:40. Причина задержки – позднее прибытие самолета. Возвращающихся с отдыха в Турции на U6 3506 ждут только в 22:25 вместо планового времени в 13:05.

Более 8 часов не могли попасть в Ереван туристы с рейса SU-600 «Аэрофлота». Вместо ночного вылета отправление отложили до 09:30.

По сообщению администрации аэропорта на 9 утра были отправлены и приняты по 25 бортов. Сегодня в плане на обслуживание – 124 рейса на прилет и 140 – на вылет.