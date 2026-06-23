На пляжах Черного и Каспийского морей появились змеи

На побережье Черного и Каспийского морей стали чаще замечать змей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что змей видели на пляжах в Сочи, Севастополе, Дербенте и Махачкале.

«Одна из главных причин «переезда» водяных змей — увеличение солености Азовского и Черного морей за последние десятилетия. Это меняет распределение рыбы и кормовой базы. Водяные ужи, например, могут активнее перемещаться вдоль побережья и через район Керченского пролива, оказываясь в Черном море», — говорится в сообщении.

Как рассказала биолог Виктория Личагина, на рост популяции водяных змей повлияла теплая погода. Так как рептилии относятся к хладнокровным животным, они зависят от температуры окружающей среды. Также на увеличение количества змей на побережье Черного моря повлияли сильные осадки и паводки в Краснодарском крае, после которых змей вынесло из дельты Кубани, лиманов и устьев небольших рек.

На рост популяции в Каспийском море повлияло крупнейшее наводнение в Дагестане, произошедшее весной.

1 июня в Приморском крае ядовитая змея щитомордник попала на видео. Рептилия переползала трассу, несмотря на оживленное движение.