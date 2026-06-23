Девять тысяч человек познакомились с российскими винами во Владимире

В столице Владимирской области четыре дня длилась "Винная ярмарка России", организованная Роскачеством при поддержке регионального правительства. Были представлены сотни российских вин и деликатесы.

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Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева рассказала, что ведомство занимается формированием культуры осознанного потребления и именно такое отношение к отечественному вину развивает с помощью своего проекта. Ведь винная ярмарка - это не просто дегустация, а знакомство с культурой российского виноделия.

- Это возможность попробовать вина из разных регионов страны, пообщаться с виноделами и экспертами, посетить лекторий и узнать, как выбирать качественное вино. Для Роскачества такие ярмарки - прежде всего образовательный проект, который формирует уважение к отечественному производителю, - отметила Елена Саратцева.

Владимир был выбран в качестве площадки для проведения мероприятия как один из красивейших и гостеприимных городов России. Кроме того, он является заметным центром гастрономического и событийного туризма. В министерстве предпринимательства и туризма Владимирской области отметили значимость проекта для региона: "Винная ярмарка объединяет, с одной стороны, презентацию продукции виноделов юга России, а с другой - дает возможность жителям и гостям попробовать гастрономию Владимирской земли, приобрести продукцию местных производителей и ремесленников".

В историческом центре на пешеходной Георгиевской улице на четыре дня разместились домики с винами, сырами, колбасами и сладостями. Все взрослые посетители за тысячу рублей могли получить напрокат бокал и семь фишек для дегустации продукции российских виноделов. На ярмарке были представлены сотни российских вин.

Сеть винотек "Винопил" представила винодельни "Дача Сердюка", "Спасибенко", "Интуиция", "Жаков", Uppa, "Константин Дзитоев", "Вайнпарк", Cloudy Winery, "Шато де Талю", а "Хорошая Компания" - бренды "Левокумское", "Доротенко", "Патрей", "Батрак". В мероприятии приняли участие винодельни Aya, "Собер Баш", Leto, "Коктебель", "Эльбузд", "Дербент Вино", "Реликта", "Два Петра", "Степанов и сыновья", "Табия" и многие другие.

Посетители ярмарки могли попробовать и купить фермерские продукты, ремесленные товары и гастрономические специалитеты из разных регионов страны. В открытом формате проходили образовательные программы, поэтому многие совмещали дегустации с посещением лекций и мастер-классов. Владимирцам и гостям города рассказывали, как выбирать качественное вино, читать этикетку, сочетать вино с гастрономией. Говорили также об особенностях различных российских винодельческих регионов. За все дни на ярмарке побывали свыше девяти тысяч человек.

Кстати

"РГ" рассказывала, что ярмарки в рамках проекта Роскачества "Винный гид России" в этом году запланированы в девяти городах. Они уже прошли в Ярославле, Ростове-на-Дону, Тюмени и Владимире. На очереди Уфа, Сыктывкар, Пермь, Нарьян-Мар и Красноярск. География проекта охватывает далеко не винодельческие регионы, помогая развитию внутреннего туризма, поддержке малого бизнеса и формированию устойчивого интереса к отечественной продукции.