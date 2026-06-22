Что происходит в Крыму и едут ли туда туристы

Последние несколько дней Крым регулярно попадает в новостные сводки. Ограничения на продажу топлива, перебои с электричеством и водой, приостановка приема детей в лагеря – все это вызывает вопросы у туристов, которые уже забронировали поездки или находятся в процессе принятия решения. Редакция собрала ответы на часто возникающие вопросы об обстановке в Крыму и опросила отельеров.

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Бензин и свет в Крыму: какие действуют ограничения

Чаще всего вопросы возникают по поводу топлива: 21 июня его продажа была временно ограничена. По распоряжению властей бензин и дизель сейчас отпускают только службам, обеспечивающим безопасность и работу критически важной инфраструктуры.

По сообщениям СМИ, 22 июня в ряде районов республики возникли перебои с электроснабжением. После аварий более 100 улиц в Феодосии остались без воды из-за остановки насосных станций. Энергетики и коммунальные службы продолжают восстановительные работы, а жителей просят по возможности сократить потребление электроэнергии. Проще говоря, не включать без крайней необходимости кондиционеры и другие приборы.

Ограничения сказались и на транспорте. Туристов предупредили о возможных задержках междугородних автобусов из-за очередей на АЗС. При этом для перевозчиков, выполняющих дальние рейсы по Крыму, обещают организовать приоритетное обеспечение топливом.

Кроме того, в регионе временно приостановили прием детей в лагеря. Решение объяснили соображениями безопасности.

Крымский мост: что с очередями

В канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе говорится, что Крымский мост закрывался четыре раза в течение дня. По состоянию на 16:00 22 июня ситуация с очередями не выглядела тревожной. Со стороны Тамани досмотра ожидали 290 автомобилей, со стороны Керчи – около 705. В обоих направлениях время ожидания составляло примерно один час.

Отдых в Крыму: пока одни отказываются, другие выжидают или едут

Несмотря на тревожный информационный фон, представители отрасли пока не говорят о массовом отказе от поездок.

Председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова отмечает, что большинство туристов занимают выжидательную позицию.

«Люди звонят, уточняют обстановку, просят перенести даты заезда, но далеко не все готовы полностью отказаться от поездки», – говорит эксперт.

Действительно, судя по соцсетям популярных отелей, желающие поехать в Крым есть.

«Сколько брать с собой бенза чтобы с материка и обратно хватило», – спрашивает один из туристов в чате отеля «Ялта Интурист».

В ответ кто-то неравнодушный советует произвести нехитрые математические действия: «разделить преодолеваемое расстояние (путь) на расход двигателя (л/100 км) при той или иной скорости». Тем, кто собирается в дорогу советуют учитывать нюансы.

«Через мост разрешено провозить полный бак плюс 100 литров топлива. Берите максимально, лишним не будет!»

Заливать топливо в канистры рекомендуют заранее.

В то же время в чатах отельеров распространяется информация о том, что ответственность за обеспечение туристов топливом для выезда из Крыма возлагается на руководство отелей и санаториев.

Согласно этим сообщениям, именно отели должны информировать гостей о необходимости заранее иметь запас топлива – полный бак автомобиля и резерв до 100 литров, включая канистры. Привезенное топливо туристы смогут разместить в специальных помещениях.

Однако отмены остаются заметными. Руководитель региона Крым УК UPRO GROUP Екатерина Мильчинская рассказала, что высокий темп аннуляций сохраняется с начала июня.

«Аннуляции начались 4 июня и продолжаются до сих пор. Те гости, которые планировали отдых в июне и хотели отменить бронирование, в основном уже приняли такое решение. Сейчас многие следят за повесткой и принимают решение исходя из развития ситуации. Часть гостей удается перебронировать на другие даты», – рассказала она.

По словам эксперта, потери уже измеряются существенными суммами.

«В нашей компании аннуляции сейчас превышают миллион рублей в день», – отметила Мильчинская.

Что будет дальше с сезоном

По мнению Стамбульниковой, делать окончательные выводы пока рано. За последние годы туристы уже неоднократно сталкивались с различными ограничениями, однако Крым сохранял свою аудиторию.

В гостиничном бизнесе уже готовятся к разным сценариям. По словам Мильчинской, многие объекты пересматривают планы на лето и ориентируются на более осторожный прогноз.

«Сейчас мы ориентируемся на достаточно консервативный сценарий. Основная задача – сохранить команду, уровень сервиса и сам продукт. Для гостиниц важно удержать операционную деятельность и продолжать принимать гостей», – отметила она.

Есть и те, кто планирует сократить бизнес. По словам собеседников редакции, часть отелей рассматривает возможность временного закрытия, если ситуация с горючим не улучшится в ближайшее время.

«Нет топлива, чтобы возить сотрудников и доставлять продукты», – сказал представитель одной из компаний.

Напомним, ранее представители туротрасли сообщали о росте числа отмен поездок в Крым. На фоне снижения спроса и увеличения количества аннуляций некоторые туроператоры отмечали сложности с возвратом средств, поскольку часть денег, полученных по раннему бронированию, уже была направлена на подготовку гостиниц к сезону.