Из-за ситуации в Крыму может подорожать конкретный вид туризма

Рост цен на бензин и дизельное топливо в России может отразиться на стоимости автобусных туров уже в ближайшие месяцы. Пока большинство туроператоров не пересматривали цены на текущие программы, однако участники рынка ожидают повышения тарифов со стороны перевозчиков.

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Первые признаки роста транспортной составляющей уже появляются на рынке внутреннего туризма. Так, по данным СМИ, экскурсионные туры по Золотому кольцу этим летом стоят на 10–15% дороже, чем годом ранее. Среди причин участники рынка называют в том числе увеличение расходов на транспорт.

Впрочем, сами туроператоры пока стараются удерживать цены. Мы проверили несколько регионов – информации о пересмотре стоимости путешествий не обнаружили.

«Пока на наших автобусных турах подорожание бензина и дизеля не отразилось, но, вероятно, повлияет. Жду от транспортных компаний, что они нам выставят доплаты. На сколько подорожает, сказать сложно. Понятно, что это отразится на спросе, который и так сильно упал из-за трагедий с беспилотниками. В крайнем случае будем договариваться с другими туроператорами и объединять туры», – рассказала TourDom.ru руководитель нижегородского туроператора «Пазл-тур» Анна Рожкова.

По словам участников рынка, наиболее чувствительными к росту цен на топливо являются не столько экскурсионные маршруты внутри регионов, сколько популярные автобусные туры на юг России. Речь идет о многодневных поездках из регионов Центральной России, Поволжья и Урала на черноморские курорты Краснодарского края. Такие программы традиционно востребованы у туристов, которые хотят сэкономить на перелете или железнодорожных билетах. Автобусами отдыхающих везут прежде всего в Анапу, а также в Геленджик, Архипо-Осиповку, Лазаревское и другие курорты побережья. Для перевозчиков это маршруты протяженностью в сотни и тысячи километров, поэтому стоимость топлива напрямую влияет на экономику.

Однако далеко не все участники рынка считают, что нынешний рост цен на бензин уже оказывает влияние на стоимость туристических программ. Руководитель турагентства «Анюта» (Калининградская область) Алтынбек Кожахметов говорит, что экскурсионный рынок региона пока остается стабильным.

«Подорожание бензина на стоимости автобусных экскурсий никак не отразилось. Какие цены выставили туроператоры в начале сезона, такие и остаются. Да и планов увеличивать ценник, насколько я знаю, нет», – сообщил он TourDom.ru.

Впрочем, у Калининградской области своя специфика – переезды там относительно короткие: в среднем 30–60 км в одну сторону.

По мнению участников рынка, многое будет зависеть от того, насколько долго сохранится нынешняя стоимость топлива. Пока туроператоры предпочитают работать по ранее сформированным тарифам и не отпугивать клиентов подорожанием. Однако если перевозчики начнут массово пересматривать расценки, туристическим компаниям придется либо также поднимать цены, либо искать способы сокращения издержек.