На курорте в Карачаево-Черкесии пройдет первая ярмарка народных промыслов

На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии в ближайшие выходные состоится первая выставка-ярмарка народных художественных промыслов. Изделия ручной работы представят мастера со всей республики.

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«27 июня на всесезонном горном курорте Архыз впервые состоится выставка-ярмарка народных художественных промыслов Карачаево-Черкесии. Мероприятие подарит гостям возможность прикоснуться к аутентичной культуре кавказского региона и стать частью насыщенной летней программы курорта», — сообщили порталу «Это Кавказ» в пресс-службе курорта.

Отмечается, что участие в выставке примут мастера из разных уголков республики: они представят изделия ручной работы. Также для гостей Архыза пройдут мастер-классы по традиционным ремеслам Карачаево-Черкесии. Вход на выставку бесплатный.

Ранее «Это Кавказ» сообщал, что в конце июня на курорте также состоится масштабный спортивный забег Arkhyz Wild Trail. Кроме того, музыкальным акцентом выходных станет концерт Анастасии Терели — актрисы театра на Малой Бронной и исполнительницы в стиле инди-поп, добавили в пресс-службе.