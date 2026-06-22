Стало известно, сколько создадут номеров для туристов на Каспии

На территории Каспийского прибрежного кластера до 2030 года должны создать более 7 тысяч номеров для отдыхающих. «Кавказ.РФ» уже заключил 16 соглашений с резидентами курорта, еще 15 находятся в стадии проработки.

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О темпах строительства нового морского курорта в Дагестане говорили на совещании в Махачкале под председательством замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова и врио главы республики Федора Щукина. Как сообщает пресс-служба института развития «Кавказ.РФ», Назаров напомнил, что будущий курорт является частью президентского нацпроекта «Пять морей и озеро Байкал» и находится под пристальным вниманием президента и правительства страны. До 2030 резиденты должны создать свыше 7000 номеров, а со стороны «Кавказ.РФ» должна быть построена вся необходимая инфраструктура и выполнено благоустройство.

По данным института развития, на сегодня есть проекты шести из семи объектов курорта, дополнительный объект — мелиоративный канал — проектируется. На пяти — это сервис-центр, дороги и парковки, инженерные сети и береговая линия — идет активная стройка.

«Сегодня инспектировали подрядчиков — идем в графике», — отметил гендиректор «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов.

В пресс-службе пояснили, что на создание курорта в Дагестане предусмотрено 24,6 млрд рублей: 14,4 млрд рублей — средства госпрограммы «Развитие туризма», остальное — другие профильные госпрограммы и собственные средства «Кавказ.РФ». На сегодня заключены 16 соглашений с резидентами, еще 15 находятся в проработке. К 2034 году планируется открыть 8 200 номеров.