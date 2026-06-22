Как Крым и Севастополь живут в режиме экономии

Крым и Севастополь третью неделю живут в условиях жестких ограничений топлива, а теперь и электроэнергии. С понедельника на полуострове ввели график веерных отключений, а Севастополь перешел в режим работы светлого времени суток (все крупные торговые центры, общепит будут работать до 20:00, а уличного освещения в городе не будет). Как живут сегодня крымчане и будет ли туристический сезон на солнечном полуострове, узнавали корреспонденты "РГ".

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Сыр, молоко, хлеб - все есть

Севастополь, утро 22 июня. На улице спокойно, тревога не объявлена. С сегодняшнего дня супермаркеты и торговые центры перешли на сокращенный режим работы - с 7 утра до 20 вечера. Это сделано для экономии электроэнергии. Но небольшие магазинчики и киоски могут сами решать, как им работать. Захожу в магазин у дома. Здесь все есть, даже пресловутый сахар и гречка. Можно покупать, сколько хочешь. Людей немного, никто с полок ничего не сметает. Покупаю сыр, молоко, хлеб.

В целом люди не закупаются продуктами. Определенный запас круп у всех есть, а скоропортящимся надолго не затаришься: в холодильник не поместится.

- Покупателей у нас стало заметно меньше с тех пор, как начались перебои с топливом, - рассказывает предприниматель Надежда Иванова. У ее семьи небольшой магазин на рынке на Северной стороне Севастополя. Торгуют свежими овощами и фруктами, крупами, орехами. На прошлой неделе при отражении атаки БПЛА на крышу их киоска упали обломки. Было страшно, но крышу не пробило.

- Покупательский спрос снизился в сравнении с маем процентов на 30, - говорит она. - Обычно в это время происходит прирост за счет отдыхающих. Люди стали реже ездить за покупками, так как нет бензина. Раньше могли и каждый день заезжать на рынок, а сейчас раз в неделю по выходным.

По ее словам, на оптовом рынке в Симферополе выбор товара стал меньше. Цены на овощи и фрукты, наоборот, снизились по сравнению с прошлым годом. Крымские помидоры, малина, клубника, огурцы и кабачки подешевели, даже привозные персики стоят чуть дешевле. Картошка осталась такой же по цене. Почти все это выращивают в Крыму или везут из Херсонской и Запорожской областей.

- Люди ничем не запасаются. Сахара и соли набрали и успокоились. Сахар у нас теперь лежит свободно. Картошку, лук, морковь тоже помногу не берут - на жаре они плохо хранятся, - добавляет она.

Здесь наш дом и наша земля

Многие семьи изменили привычный уклад, стараются меньше ездить по городу, да и вообще выходить на улицу. Семья Шороховых живет в частом доме, газа в нем нет, все на электричестве. Когда в Крыму 21 июня произошла авария на электросетях, приборы в доме пришлось отключить.

- Были скачки напряжения в сети до 270 вольт, - рассказывает Алена Шорохова. - При таких скачках техника выходит строя. Все бытовые приборы отключили и стали звонить соседям, предупреждать. В тот же день купили три стабилизатора напряжения, потратили почти 70 тысяч рублей. Если будут отключать свет, то купим газовый баллон и плитку. Но сейчас и заправить газ непросто, он редко бывает на АЗС.

Кондиционер дома пока не включают. Дом хорошо держит температуру, в нем пока прохладно. Дополнительное охлаждение понадобится, когда наступит настоящая жара, в середине июля-августе.

Старший сын Алены готовится к экзаменам, все его занятия перевели на дистант. Младший ходит в детский сад. Пока ребенка нет дома, у родителей сердце не на месте. Малыша часто забирают домой, если объявят воздушную тревогу.

- Если тревога во время дневного сна, то детей поднимают сонных, ведут в подвал, - говорит она. - Если у нас есть возможность, мы едем и забираем. А кто-то не может. Приходится приспосабливаться. Живем с тем, что есть. Я стараюсь переключаться, отдыхать от постоянного беспокойства в огороде: посадила, помидоры, огурцы, розы. Некоторые из знакомых на время уезжают за пределы Крыма, но большинство людей остается. Здесь наш дом и наша земля.

Топливо в Севастополе было в продаже в субботу, 20 июня, на нескольких АЗС. Цена - 117 рублей за литр бензина АИ-95 и дизеля. В воскресенье и понедельник топливо отпускали только экстренным службам.

Общественный транспорт в Севастополе с сегодняшнего дня ходит с 5:30 утра до 9 вечера в целях экономии топлива. Рейсы и маршруты не отменяют. Власти разрешили автобусам и троллейбусам работать во время воздушных тревог. Иначе люди не могут добраться до дома и на работу.

Людей на улицах Севастополя непривычно мало. На набережных и пляжах тоже немноголюдно. Чтобы поехать купаться в минувшие выходные, мы с друзьями ждали, пока отменят тревогу. Поехали на машине, чтобы в случае нового налета быстрее добраться домой. В этом сезоне в Севастополе открыты 24 пляжа. На них есть все необходимое. И главное, установлены бетонные укрытия - там можно спрятаться, если атака ВСУ застигнет врасплох.

- Бабушка моя часто ходила на море, но теперь боится из-за тревог, - рассказывает жительница Севастополя Дарья. - Недавно я ее вывезла на пляж Хрустальный. Там обычно много пенсионерок купается. А сейчас их нет, только молодые ребята приходят.

На набережной не протолкнуться

В Крыму жесткий режим экономии электроэнергии и топлива, как в Севастополе, не вводили, но ограничения остаются. Бензина за наличный расчет по-прежнему отпускают по 20 литров в бак машины на АЗС крупных сетевых операторов. Отпуск топлива в канистры запрещен, и бдительные водители сами ловят нарушителей, выкладывая фото в сеть.

"Кому-то в очереди часами стоять, а кто-то вот так получает", - с такими комментариями появляются снимки нарушителей в пабликах.

В Белогорске задержали первого топливного спекулянта. У предприимчивого молодого человека изъяли 4 260 литров бензина АИ‑95 и дизеля. При нем были 191800 рублей, 3 132 доллара США и топливные карты. К счастью, массовой спекуляции топливом в Крыму нет, и такие случаи единичны. Небольшие частные заправки торгуют без лимита по объему и по цене. Дизтопливо, например, можно купить по 110 рублей за литр и даже без очереди.

В магазинах ассортимент и цены заметно не изменились. В магазинчике, который в нашей семье так и называют - "Ближайший", есть все, и между полок с товаром можно протиснуться только боком. Выбираю нектарин и абрикосы - фрукты не крымские, привезены издалека.

"Так на "Привозе" все есть. Везут несмотря ни на что", - поясняет продавщица.

"Привоз" - это популярный оптово-розничный рынок в крымской столице. По трассе "Новороссия" овощи и фрукты сюда попадают со всего юга России и из-за рубежа. В этом магазине нектарин - 290 рублей за килограмм, ананасовый абрикос - 420 рублей. Чуть подальше крупный сетевой магазин, который в нашей семье любят за свежую выпечку. Здесь тоже огромный выбор товаров, есть все, но вот свежего хлеба из своей пекарни не оказалось. Продается только вчерашний.

"Боялись, что отключат свет, когда хлеб будет в печи, - признается девушка, раскладывающая батоны на полках. - Только выяснили, что отключений в нашем районе не будет, поставили закваску, поэтому хлеб позже появится".

Перебои с подачей электричества - это реальность последних дней. Отключения электроэнергии в Крыму были и раньше, особенно в пик летнего сезона, когда люди от жары спасаются под кондиционерами. После аварии, случившейся в ночь на воскресенье, в Крыму приняли решение ввести график веерных отключений. Местных жителей попросили не пользоваться кондиционерами и другими энергоемкими приборами. Благо, что это лето не такое жаркое и еще не было необходимости охлаждать квартиру. Пока графика нет и отключения происходят спонтанно, последствия аварии еще устраняют.

Несмотря на все трудности, туристический сезон в Крыму все же начался, и отдыхающие приехали на курорты полуострова.

"Провел неделю в Ялте. Людей полно. Честно - ожидал, что меньше будет публики, бензина нет и все такое, но на набережной не протолкнуться. Вечером играют музыканты, моя любимая группа "Курага". Открыты кафешки, все очень уютно. Но море еще прохладное: 18 градусов. Поэтому купаться - бодрячком, народ больше загорает", - рассказал крымчанин Юрий Исаев.

Детский отдых отменяется, но море манит по-прежнему

"Конечно, я вас помню! Ваш телефон записала, - откликается на мой звонок хозяйка нескольких арендных квартир в Ялте Раиса. - Да, были отказы от бронирования, люди испугались этой ситуации с топливом и с налетами. Поэтому мы снизили стоимость".

В июне жилье со всеми удобствами на первой линии массандровской набережной Ялты можно снять за 4500 - 8000 рублей в сутки. В июле верхняя планка поднимется до 10 000 рублей. С этой ценой, я думаю, можно еще поторговаться. В гостинице номер "стандарт" с завтраком в первой линии ялтинской набережной в июне обойдется в 9500 рублей и номера есть, хоть с завтрашнего дня. Автобусный билет от Симферополя до Ялты пока не подорожал и стоит чуть меньше 600 рублей. Правда, с такси полная чехарда.

"От Симферополя до гостиницы в Ялте мы доехали за 2625 рублей, а спустя неделю у того же агрегатора и на том классе машины назад добирались уже за 3230 рублей", - поделился Юрий.

А вот детского отдыха этом сезоне в Крыму не будет. Школьников, приехавших в летние лагеря, возвращают домой, и до конца августа бронирование детского отдыха на полуострове отменено. Понятно, что делается это из соображений безопасности, и во всем, что касается детей, она - превыше всего.

Уже месяц как налеты украинских дронов на Крым участились. Нацисты откровенно бравируют ударами по гражданским объектам на полуострове, рассчитывая запугать население. Привыкнуть к налетам невозможно, но запугать людей в Крыму точно не получится.