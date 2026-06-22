Бюджетный Петербург: какие музеи Санкт-Петербурга можно посетить бесплатно

Многие считают, что посетить все культурные сокровища Санкт-Петербурга - дорого. Однако в Эрмитаж, Русский музей, Петергоф, Кунсткамеру и другие площадки можно сходить без покупки полного билета.

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Практически каждый крупный музей Санкт-Петербурга предлагает собственные системы льгот. Обычно бесплатное посещение дается детям, школьникам, студентам, пенсионерам, многодетным семьям, ветеранам, военнослужащим, людям с инвалидностью и сотрудникам музея.

Единых правил для всех музеев нет, поэтому перед поездкой необходимо посмотреть условия на официальных сайтах. Еще важно отметить, что чаще всего бесплатный билет дают для самостоятельного осмотра, а вот экскурсионное обслуживание, аудиогиды и специальные выставки часто надо оплачивать отдельно.

Важно помнить, что, покупая билет по льготной программе, необходимо взять с собой подтверждающие документы. На входе в музей могут попросить предъявить паспорт, пенсионное удостоверение, студенческий билет, справку многодетной семьи или другой документ, который будет подтверждать льготу.

Эрмитаж - одна из самых популярных достопримечательностей города. Кроме того, что у него хорошо развита система льгот, он открывает свои двери бесплатно несколько раз в год. Например, в 2026 году такие дни запланированы на 7 января, 23 февраля, 8 марта, 12 апреля, 18 мая, 5 октября, 4 ноября и 7 декабря. А 1 сентября в музей бесплатно могут попасть школьники, студенты и учащиеся.

Музей предлагает постоянные льготы для детей, пенсионеров, многодетных семей, студентов, военнослужащих, ветеранов и других категорий посетителей, а для маленьких детей вход свободный круглый год. Особые условия есть и для обладателей "Пушкинской карты". Пенсионеры из ряда стран Евразийского экономического союза могут посещать Главный музейный комплекс бесплатно по четвергам.

Важно помнить, что бесплатный билет чаще всего необходимо оформлять заранее через сайт музея.

Русский музей

В Русском музее регулярно проходят акции и специальные дни посещения. Для школьников и студентов есть определенные даты каждого месяца, когда вход будет бесплатным, сообщает контент-партнер "РГ" "Петербург2.ру". Бесплатно посетить могут и многодетные семьи, ветераны, люди с инвалидностью и другие категории посетителей.

Также льготы есть для пенсионеров, однако количество доступных билетов иногда ограничено.

Петергоф

Туристы считают Петергоф одним из самых дорогих музейных комплексов города, однако он предлагает большой перечень льгот. Так, отдельные категории посетителей могут получить бесплатные билеты в дворцы, музеи и парковые зоны. В течение года музей-заповедник проводит специальные акции, открывая бесплатный доступ в отдельные объекты.

Некоторые площадки являются бесплатными для детей, многодетных семей, военнослужащих, воспитанников училищ, студентов и других льготных категорий.

Кунсткамера

Кунсткамера - один из самых посещаемых музеев Петербурга. В ней регулярно проводится день для индивидуальных посетителей, а также действует система постоянных льгот. На бесплатное посещение могут рассчитывать многодетные семьи, ветераны, военнослужащие, люди с инвалидностью и дети определенного возраста.

Петропавловская крепость

Если говорить о Петропавловской крепости, то вход на территорию крепости свободный для всех гостей города, однако посещение музеев, собора и отдельных выставочных пространств надо оплачивать. Для школьников и студентов есть специальные льготные дни, а некоторые категории граждан могут получить бесплатные билеты.

Исаакиевский собор, крейсер "Аврора", Мемориальный музей-квартира Александра Пушкина, Музей Фаберже и Юсуповский дворец

Эти достопримечательности тоже можно посетить бесплатно или по льготной цене. Условия везде разные, но часто льготы предлагаются детям, студентам, многодетным семьям, ветеранам, военнослужащим и людям с инвалидностью.