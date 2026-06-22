Россияне стали чаще ездить отдыхать на север

В России внутренний туризм растет, а география путешествий заметно расширяется - все больше путешественников выбирают северные регионы и природные территории. Ежегодно в стране происходят десятки миллионов поездок, при этом направления, прежде считавшиеся второстепенными или подходящими лишь для поездок в определенный сезон, теперь привлекают значительно больше гостей, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на исследование.

Особенно заметен прирост туристов в Карелии, Мурманской области, на Байкале и Дальнем Востоке. Например, за последние годы турпоток в Карелию увеличился на 15-25%, в Мурманскую область - на 20-30%, а на Байкал и Дальний Восток - на 10-20% (показатели варьируются в зависимости от времени года). Эти территории постепенно становятся привычными маршрутами для регулярных поездок и выходят за пределы формата коротких путешествий.

Карелия пользуется стабильным спросом круглый год: летом туристы стремятся насладиться озерами, пройти по водным маршрутам, порыбачить и прогуляться по лесным экотропам, а зимой - оценить заснеженные пейзажи, покататься на снегоходах и прочувствовать атмосферу севера. При этом выгодное расположение региона рядом с крупными городами в сочетании с богатой природой поддерживает постоянный интерес к нему.

Мурманская область и другие северные территории предлагают иной спектр впечатлений: в летние месяцы путешественников манят Баренцево море, полярный день и возможность увидеть китов, а зимой главными магнитами становятся северное сияние, арктические маршруты и экспедиции. Байкал и Дальний Восток по-прежнему остаются направлениями для продолжительных поездок - летом гостей привлекают масштабы и красота ландшафтов, а зимой - прозрачный лед Байкала и редкие природные явления.

Отдельного внимания заслуживает растущая популярность Арктической зоны и северных территорий: туристы все чаще ищут не просто место для размещения, а полноценный опыт - с акцентом на приватность, высокий уровень сервиса и возможность отвлечься от городской суеты. Сейчас особенно востребован круглогодичный отдых, где инфраструктура отеля сочетается с окружающей природой. Карелия и северо-запад страны уже прочно закрепились как удобные варианты для поездок небольшой и средней продолжительности, а Арктика уверенно входит в число самых привлекательных направлений для путешествий по России.

На фоне растущего интереса к северным регионам активно развивается гостиничная инфраструктура: если раньше основной поток инвестиций и спроса приходился на традиционные курортные зоны, то сейчас все большее значение приобретают Карелия, Русский Север и Арктика.