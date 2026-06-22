«Уральские авиалинии» оштрафовали за отказ разместить пассажиров задержанного рейса в гостинице

Авиакомпания «Уральские авиалинии» привлечена к административной ответственности после проверки, проведенной Уральской транспортной прокуратурой. Перевозчику назначен штраф в размере 42 тыс. руб. за нарушение прав пассажиров задержанного рейса.

Инспекция была связана с ситуацией, произошедшей в феврале 2026 года. Тогда пассажиры рейса Москва – Ургенч были вынуждены длительное время ожидать вылета в столице. По данным надзорного ведомства, задержка превысила 11 часов.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что авиакомпания не выполнила предусмотренные законодательством обязательства перед пассажирами. Несмотря на столь продолжительное ожидание, людям не было предоставлено размещение в гостинице.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, перевозчик нарушил требования, действующие в подобных случаях.