«Уральские авиалинии» оштрафовали за отказ разместить пассажиров задержанного рейса в гостинице

«Уральские авиалинии» получили штраф за отказ разместить пассажиров задержанного рейса в гостинице
Авиакомпания «Уральские авиалинии» привлечена к административной ответственности после проверки, проведенной Уральской транспортной прокуратурой. Перевозчику назначен штраф в размере 42 тыс. руб. за нарушение прав пассажиров задержанного рейса.
Инспекция была связана с ситуацией, произошедшей в феврале 2026 года. Тогда пассажиры рейса Москва – Ургенч были вынуждены длительное время ожидать вылета в столице. По данным надзорного ведомства, задержка превысила 11 часов.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что авиакомпания не выполнила предусмотренные законодательством обязательства перед пассажирами. Несмотря на столь продолжительное ожидание, людям не было предоставлено размещение в гостинице.
Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, перевозчик нарушил требования, действующие в подобных случаях.
«При этом вопреки требованиям закона пассажиры рейса в период ожидания не были размещены в гостинице. По инициативе транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов»», – говорится в сообщении.