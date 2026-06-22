Отдых в Крыму: самые красивые места полуострова для летнего путешествия

Крым в летние месяцы - это не только теплое море, пляжи и набережные. На одном полуострове можно увидеть горные плато, дворцы и парки Южного берега, античные руины, бухты с прозрачной водой, пещерные города, виноградники, каньоны, розовые озера и дикие пляжи. Чтобы путешествие получилось насыщенным, лучше заранее выбрать несколько точек и собрать маршрут по интересам: море, горы, исторические достопримечательности, красивые виды для фотографий, прогулки с детьми или автопутешествие по побережью. Мы собрали подборку лучших мест Крыма, которые стоит включить в летний маршрут.

Коротко о главном

Самые узнаваемые символы Крыма - Ласточкино гнездо, Ай-Петри, Воронцовский дворец, Ливадийский дворец и Херсонес.

За морскими видами стоит ехать в Новый Свет, Балаклаву, на мыс Фиолент и Тарханкут.

За горами и панорамными видами - на Ай-Петри, Демерджи и в Большой каньон Крыма.

За историей - в Херсонес, Бахчисарай, Чуфут-Кале, Судакскую крепость и дворцы Южного берега.

Для пляжного отдыха подойдут Ялта, Алушта, Евпатория, Судак, Феодосия, Оленевка и западное побережье.

Для автопутешествия удобнее разделить Крым на маршруты: Южный берег, западный Крым, восточный Крым и горный Крым.

Летом лучше планировать экскурсии утром или ближе к вечеру: днем на открытых локациях может быть жарко.

В популярные места лучше закладывать время на дорогу, парковку, очереди и прогулку без спешки.

Как выбрать маршрут по Крыму летом

Туристы часто задаются вопросом, что посмотреть в Крыму летом. Лучше не пытаться увидеть на полуострове все и сразу, а разделить путешествие по зонам: Южный берег, западное побережье, восточный Крым, горные районы и исторические города.

Южный берег Крыма

РИА Новости

Какие дворцы Крыма стоит посетить - с этого вопроса часто начинается планирование маршрута на ЮБК. Самые знаменитые дворцы: Ливадийский, Воронцовский, Массандровский, а также замок Ласточкино гнездо в Гаспре. Также стоит запланировать прогулку по набережной Ялты в окружении горных вершин. Подняться на гору Ай-Петри и увидеть побережье с высоты птичьего полета. Посетить историческую Алупку с уютными кафе и новыми пляжами.

Западный Крым

ТАСС

Евпатория - одно из мест, куда стоит поехать в Крыму с детьми. Здесь просторные песчаные пляжи и нет больших глубин. На экскурсии по старому городу "Малый Иерусалим" будет интересно и взрослым, и детям. Планируя маршрут по Крыму на машине, туристы посещают розовое озеро Сасык-Сиваш. Сюда едут за необычными "марсианскими" кадрами. Самая западная точка Крыма - мыс Тарханкут - привлекает чистейшей морской водой, белыми скалами и извилистыми бухтами, песчаным пляжем в Оленевке, который называют крымскими Мальдивами.

Восточный Крым

ТАСС

Восточное побережье полуострова знаменито бухтами и тропами вдоль побережья в Новом Свете, застывшим вулканом Кара-Даг в Коктебеле. Здесь вы найдете ответ на вопрос, где в Крыму красивые виды на море. Восточный Крым богат также историческими достопримечательностями: Генуэзской крепостью в Судаке, музеями Айвазовского и Грина в Феодосии, крепостью Тотлебена и руинами Боспорского царства в Керчи.

Севастополь и Балаклава

РИА Новости

В Севастополь едут, чтобы погрузиться в военную историю города и Черноморского флота, посетить руины древнего Херсонеса Таврического и современный музейно-исторический парк "Новый Херсонес", отправиться на морскую прогулку в Балаклаве, увидеть гроты и обрывы мыса Фиолент.

Горный Крым

РИА Новости

Чтобы понять, какие места в Крыму самые красивые, стоит подняться на Демерджи в окрестностях Алушты и посетить Большой каньон Крыма в Бахчисарайском районе.

Совет: за одну поездку лучше посетить две или три зоны, а не весь полуостров сразу. Например, в маршрут по Крыму летом можно включить Южный берег и захватить горный Крым. Так путешествие будет ярким и насыщенным, и при этом вы не устанете от чрезмерного количества экскурсий.

Топ-10 самых красивых мест Крыма

РИА Новости

Рассказываем, какие достопримечательности Крыма стоит посетить летом и почему. В подборку вошли разные локации, которые в полной мере раскроют красоту полуострова: прозрачное море и бухты, горные вершины, императорские дворцы, античное наследие, каньоны и необычные природные места.

Почему Ласточкино гнездо считают главным символом Южного берега Крыма

РИА Новости

Ласточкино гнездо - одно из самых узнаваемых мест Крыма: небольшой замок с башней возвышается над Черным морем. Он стал символом Крыма благодаря своему расположению на краю отвесной скалы и узнаваемому романтическому облику. Ласточкино гнездо находится в курортном поселке Гаспра рядом с Ялтой. Отсюда открываются панорамные виды на море и курортное побережье Крыма. Часто задают вопрос, что посмотреть рядом с Ласточкиным гнездом. Поблизости находятся Мисхор, Ай-Петри, Ялта, дворцы Южного берега Крыма.

Советы: Ласточкино гнездо подойдет тем, кто впервые едет в Крым, туристам с семьями, любителям красивых фото и морских видов. Приезжать в замок лучше с утра пораньше, пока нет жары и больших туристических групп.

Что посмотреть на Ай-Петри: горы, канатная дорога и лучшие панорамы

РГ

С горы Ай-Петри в Крыму открываются панорамные виды на море, Ялту, Алупку, Алушту, скалы и обрывы. Плато Ай-Петри расположено на Южном берегу Крыма, добраться сюда можно по канатной дороге из Мисхора близ Ялты. Также доступен автомобильный маршрут по горной дороге из Ялты. Можно поехать на Ай-Петри с экскурсией.

На плато открыта экологическая тропа "К зубцам Ай-Петри", для ее посещения нужно оформить разрешение на сайте Ялтинского горно-лесного заповедника. Также на Ай-Петри работают подвесной мост над пропастью, троллей и экстремальный маршрут Виа Феррата.

Важно: поездка на Ай-Петри может занять почти целый день с учетом подъема, посещения локаций и спуска, поэтому лучше не пытаться совмещать ее с другими достопримечательностями. После спуска, если останется время, можно прогуляться по улочкам и набережной Мисхора.

Собираясь на Ай-Петри, нужно учитывать погоду: в пасмурные дни гору может затянуть облаками. А из-за сильного ветра не работать канатная дорога.

Чем знамениты Новый Свет и тропа Голицына: бухты, скалы и морская прогулка

РИА Новости

Новый Свет - один из самых красивых маршрутов восточного Крыма: здесь можно пройти по тропе Голицына, увидеть бухты, гроты, скалы и бирюзовую воду.

Поселок Новый Свет находится возле Судака в юго-восточной части Крыма. Сюда ведет автомобильная дорога среди скал. Поселок связан с именем известного российского винодела князя Льва Голицына, основавшего здесь в XIX веке винзавод. Сегодня можно прогуляться по тропе Голицына - узкой дорожке, выбитой в скале над морем, которая ведет к гроту Шаляпина. Двигаясь дальше, можно увидеть бухты Нового Света и мыс Капчик. Поездку в Новый Свет можно совместить с посещением Судака и Судакской крепости: с утра осмотреть крепость, а после обеда отправиться на тропу Голицына.

Почему стоит увидеть Балаклаву и Фиолент: крепость, прогулки на катере и один из самых красивых берегов Крыма

ТАСС

Балаклава - одно из самых атмосферных мест Крыма: узкая бухта, горы, набережная, крепость Чембало и морские прогулки к диким пляжам.

Балаклава - небольшое местечко рядом с Севастополем, знаменитое своей уникальной бухтой. Она закрыта высокими скалами от морских штормов и почти не видна со стороны моря. На горе над входом в бухту возвышаются руины средневековой крепости Чембало. Отсюда открываются красивые виды на море и бухту. На набережной Балаклавы находятся рыбные ресторанчики, где подают улов местных рыбаков. На катере из Балаклавы можно отправиться на морскую прогулку к диким пляжам в окружении сосен и скал.

Важно: летом 2026 года в Балаклаве продолжается реконструкция набережной. Часть променада закрыта для прогулок. Въезд на автомобилях летом ограничен, поэтому машину лучше оставить на парковке и приехать сюда на общественном транспорте.

Среди красивых мест Севастополя выделяется мыс Фиолент. Это лучшее место для тех, кто хочет увидеть суровые морские обрывы, прозрачную воду, скалистые пляжи и один из самых эффектных видов на побережье. Здесь расположен Георгиевский монастырь и Яшмовый пляж, к которому ведет лестница из 800 ступеней.

Из Балаклавы до Фиолента можно добраться на катере (летом 2026 года он временно не ходит).

Чем известен Херсонес Таврический: античный город у моря

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Херсонес по праву считается одной из главных исторических локаций Крыма. Здесь сочетаются руины античного города и морские виды. Музей-заповедник находится в Севастополе. Это важное историческое место, которое связывает нашу культуру с наследием античности и Византии. В древнем Херсонесе принял крещение князь Владимир, который затем распространил христианство по всей Руси. В честь этого события в Херсонесе построен Владимирский собор.

Херсонес Таврический будет удобно вписать в маршрут по Севастополю: посетить обзорную экскурсию по центру города и Приморский бульвар, а оттуда направиться в Херсонес.

Чем привлекает туристов Воронцовский дворец и парк: архитектура, горы и море

ТАСС

Воронцовский дворец в Алупке относится к самым красивым дворцово-парковым комплексам Крыма благодаря своей архитектуре, расположению рядом с морем, просторному парку с южной растительностью и видами на Ай-Петри.

Воронцовский дворец расположен в исторической части Алупки в окружении большого вечнозеленого парка. Он напоминает старинный английский замок. Архитектор Эдвард Блор при его проектировании вдохновлялся очертаниями скал Ай-Петри. По тропинкам Воронцовского парка можно пуститься к морю и пляжам, скрытым среди скал. Стоит прогуляться и по историческому центру Алупки, который недавно открылся после реконструкции. Здесь воссоздана атмосфера курорта конца XIX века.

Почему автотуристы едут к мысу Тарханкут: белые скалы, дикие пляжи и прозрачная вода

Тарханкут - одно из самых красивых мест западного Крыма: здесь нет дворцов и набережных, зато есть белые скалы, гроты, дикие пляжи и чистая вода.

Мыс Тарханкут - самая западная точка Крыма, сюда ведет автодорога от Евпатории. У самого мыса расположен курортный поселок Оленевка, где можно остановиться в пансионате или гостевом доме. Тарханкут популярен у любителей дайвинга и морских прогулок за его чистейшее море, обилие скальных арок и гротов. Здесь меньше городского шума и больше мест для единения с природой. Среди природных достопримечательностей выделяется Чаша любви - естественный бассейн среди скал, куда пары любят нырять, держась за руки.

Тарханкут больше подходит для путешествий на автомобиле, а также тем, кто любит дикое побережье, фотосеты на закате, сапы, дайвинг и уединенные пляжи.

Важно: летом 2026 года большая часть побережья Тарханкута закрыта для посещения. В открытом доступе остаются пляж поселка Оленевка и мыс Большой Атлеш с дельфинарием.

Почему летом стоит посетить Большой каньон Крыма: горная прогулка и природные купели

ТАСС

Маршрут вдоль Большого каньона Крыма идеально подходит для летней прогулки в горах: красивые скалы и обрывы, лесные тропы, прохладные ручьи и природные ванны, где можно купаться.

Большой каньон Крыма расположен у села Соколиное в Бахчисарайском районе Крыма. Маршрут проходит по мостикам, тропинкам и лестницам вдоль горной реки, которая питается из подземных источников и родников. Вода образовала в скалах полости, выемки, тоннели и небольшие бассейны. По пути встретятся Голубое озеро, источник Пания и другие природные достопримечательности. Глубокая Ванна молодости находится в конце маршрута, здесь многие решаются окунуться в ледяную воду.

Прогулка по Большому каньону станет хорошей альтернативой летом жаркому побережью: здесь веет прохладой и встречается меньше людей. Для этого маршрута нужна удобная обувь, запас питьевой воды, а на камнях важно быть осторожным.

Посещение Большого каньона можно совместить с поездкой в Бахчисарай, где находятся Ханский дворец и пещерный город Чуфут-кале.

Важно: на дороге Соколиное - Ай-Петри в 2026 году ведется реконструкция, проезд перекрыт. К Большому каньону можно дойти пешком от села Соколиное.

Крым хорош тем, что за одну поездку можно совместить отдых на море, прогулки в горах, посещение дворцов, музеев и античных памятников, увидеть природные ландшафты и панорамы. Для первого путешествия лучше всего выбрать Южный берег: посетить Ласточкино гнездо, Ай-Петри, Воронцовский дворец и Ялту. Для более активного маршрута подойдут Новый Свет, Балаклава, Фиолент, Бахчисарай и Большой каньон. А тем, кто ищет необычные пляжи и простор, стоит ехать на Тарханкут и западное побережье. Главное - не пытаться увидеть весь полуостров за пару дней: Крым лучше раскрывается, когда маршрут собран по интересам и оставляет время на море, прогулки и спонтанные остановки.