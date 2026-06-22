«Аэрофлот» и «Победа» корректируют расписание в аэропортах Москвы

Введенные 22 июня ограничения на работу аэропортов Московского авиационного узла привели к изменениям в расписании авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа». Перевозчики сообщили о переносе времени части рейсов, а также об отмене отдельных вылетов.

В «Аэрофлоте» уточнили, что пассажиров информируют о корректировках по контактным данным, указанным при бронировании. Авиакомпания рекомендует перед поездкой в аэропорт проверять актуальный статус рейса через онлайн-табло и сервис управления бронированием. В случае отмены пассажирам советуют воздержаться от поездки в воздушную гавань. Службы перевозчика переведены на усиленный режим работы.

Об изменениях объявила и «Победа». В лоукостере предупредили, что отдельные рейсы могут выполняться с задержками, а некоторые воздушные суда при необходимости будут направляться на запасные аэродромы. Для пассажиров доступна процедура вынужденного возврата билетов. Информация об изменениях также направляется по электронной почте и через SMS, а проверить статус рейса можно с помощью чат-бота, а также на сайтах аэропортов вылета.

Тем временем в 08:36 мск в аэропорту Шереметьево вновь были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Внуково и Домодедово продолжают обслуживать рейсы по согласованию с профильными органами.