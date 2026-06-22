Новые бассейны и зоны отдыха заработали в парках Москвы

В столичных парках стартовал летний сезон отдыха у воды. Благодаря партнерству города и бизнеса в рамках проекта «Лето в Москве» москвичи и гости столицы получили возможность провести время в атмосфере настоящего курорта, не покидая пределы мегаполиса.

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В создании комфортных зон отдыха у бассейнов в парках «Ходынское поле», 50-летия Октября, Измайловском парке и музее-заповеднике «Коломенское» принял участие один из партнеров проекта. Для посетителей подготовили брендированные аксессуары, которые сделают отдых еще удобнее и приятнее.

На площадках доступны надувные круги и мячи, а для юных гостей предусмотрены жилеты и нарукавники. Кроме того, на территории бассейнов установлены автоматы с солнцезащитным кремом и оборудованы тематические фотозоны. Участники программы лояльности партнера с золотым статусом могут получить дополнительные бонусы — солнцезащитные козырьки и бесплатное пользование полотенцами в течение дня.

К примеру, партнером бассейна в парке «Сокольники» стал девелопер жилого квартала «КОД Сокольники», который строится в этом районе. Водный комплекс расположен на территории кемпинга и включает два бассейна, а также джакузи с подогревом. Рядом оборудованы детская игровая зона и площадка для настольного тенниса. С одной стороны комплекса открывается вид на автодома, с другой — на зеленые пространства парка.

Еще один партнер проекта оформил зону для плавания в парке 50-летия Октября. Здесь появились брендированные шезлонги, зонты от солнца и декоративные подушки. В течение всего лета на площадке будут проходить различные мероприятия для посетителей.

Сотрудничество города и бизнеса способствует развитию современных общественных пространств и созданию новых возможностей для качественного отдыха. Такие проекты делают летний сезон в Москве более насыщенным, разнообразным и привлекательным для горожан и туристов.

Проект «Лето в Москве» объединяет усилия города, компаний и предпринимателей. Партнеры не только участвуют в организации главного события сезона, но и получают возможность интегрироваться в городскую среду, использовать инфраструктуру столицы, привлекать внимание широкой аудитории и становиться частью масштабной летней программы, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

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