На Камчатке возобновляются бесплатные социальные туры для пенсионеров

С 1 июля на Камчатке возобновляется программа социальных туров для жителей старшего поколения. Участие в поездках остается полностью бесплатным.

Присоединиться к экскурсионным маршрутам могут женщины старше 50 лет и мужчины старше 55 лет, проживающие в любом муниципалитете Камчатского края. Для удобства участников организованы отправления из Петропавловска-Камчатского, Елизово, Вилючинска и Усть-Большерецка.

Перевозка осуществляется на автобусах в сопровождении волонтеров, во время поездок участникам выдают бутилированную воду, а на территориях баз отдыха предусмотрены легкие закуски.

Экскурсии будут проходить по будням несколько раз в день. Партнерами программы стали базы отдыха «Озерки», «Лотос», «Островок», «Малки» и «Начики».

Записаться можно по телефону горячей линии: 8-800-141-00-00.

На сегодняшний день заявки подали уже более 5 тыс. жителей края. Проведение туров запланировано до сентября.

Напомним, программа социальных туров для пожилых жителей существует на Камчатке с 2020 года. За пять лет ее участниками стали свыше 30 тыс. человек. Только в 2025 году возможностью бесплатных поездок воспользовались около 8,5 тыс. пенсионеров.