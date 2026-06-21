Туроператор прокомментировал технический сбой

Туроператор Fun&Sun продолжает устранять последствия технических ограничений в работе IT-инфраструктуры. При этом компания продолжает операционную деятельность и выполняет обязательства перед клиентами по действующим заявкам.

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«Туристы вылетают на отдых, их встречают в аэропортах представители принимающих компаний и размещают в подтвержденных отелях. Страховая защита по действующим турам обеспечена», – сегодня прокомментировали редакции TourDom.ru в Fun&Sun.

В туроператоре также уточнили: временные ограничения затрудняют формирование и печать ваучеров. Однако на оказание услуг это не влияет: данные по заявкам передаются авиакомпаниям, принимающей стороне, отелям и страховщикам в рабочем порядке. В случаях когда все же информационная цепочка не срабатывает, сотрудники компании решают ее оперативно, в ручном режиме.

«За эти 3 дня, пока система не работала, мы обслужили 70 тыс. туристов – одни летели на отдых, другие возвращались», – отметили в туроператоре.

Сбои в работе сайта Fun&Sun и отдельных сервисов наблюдаются с утра 19 июня. Тогда у турагентов возникли сложности с доступом к системе бронирования и оформлением документов по заявкам. Технические специалисты туроператора работают над устранением неполадок.