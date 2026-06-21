Туристы заметили крупную акулу возле Владивостока

Крупную акулу, выпрыгивающую из воды, заметили возле Владивостока. Об этом сообщает Telegram-канал svodka25.

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Хищницу, охотящуюся на пиленгаса, увидели у южного мыса острова Русский. Там, по данным канала, акула не один раз выпрыгивала над поверхностью воды на несколько метров.

Ученые прогнозируют, что через 15-20 лет Владивосток и Приморье могут стать курортом, подобным Хургаде и Шарм-эш-Шейху. За последние 60 лет средняя температура в регионе выросла на 1,5°C, а вода в бухтах в августе-сентябре прогревается до 23-25°C. Это показатели, сопоставимые с Анапой и Сочи. Кроме того, аномально теплую воду в заливе Петра Великого специалисты фиксируют уже в начале октября. По мнению океанологов, дополнительной особенностью региона может стать более частое появление акул в акваториях приморских городов и бухт.

Эксперты предупредили, что климатические изменения несут и серьезные риски. По их оценкам, в ближайшие 50 лет возрастет вероятность более мощных тайфунов, наводнений и существенного повышения уровня моря.