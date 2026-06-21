Запрет продажи бензина: туристы в Крыме ждут разъяснений от властей

После решения властей Крыма временно прекратить продажу топлива на автозаправочных станциях у туристов возникают вопросы: как возвращаться домой тем, кто приехал на полуостров на машине? Утром 21 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 09:00 бензин и дизельное топливо на АЗС отпускают только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность. Для граждан и коммерческих организаций заправка временно недоступна.

© РИА Новости

Судя по реакции отельеров, неопределенность вызывает наибольшее беспокойство. Представители гостиниц, с которым пообщался корреспондент TourDom.ru, отмечают: значительная часть отдыхающих прибыла в Крым на личном транспорте. В зависимости от объекта размещения доля таких гостей может составлять от 30–40% до 70% от всех туристов.

Многие приехавшие на машине уже обращаются в администрацию гостиниц с вопросами о возможности выезда с полуострова. Однако сотрудники отелей не могут давать конкретные рекомендации, поскольку каких-либо официальных инструкций от местных властей не поступало.

«Пока ничего непонятно. Ждем хоть какого-то официального разъяснения», – заявил руководитель одной из управляющих компаний.

Кроме того, ситуация может быстро меняться, и советы могут оказаться неактуальными.

В то же время общественный транспорт в Крыму продолжает работать: курсируют автобусы, сохраняется железнодорожное сообщение. Поэтому некоторые отельеры считают, что в случае необходимости туристы смогут воспользоваться альтернативными способами возвращения домой.

«Если туристам срочно надо вернуться на материк, можем посоветовать бросить машину и ехать общественным транспортом», – сказали редакции в одной из гостиниц.

При этом в отелях фиксируют падение спроса. Многие туристы, планирующие поездку на машине, отменяют ранее сделанные бронирования, опасаясь сложностей с заправкой.