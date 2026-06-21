Как попасть в Сочи, если рейсы отменяют

Несмотря на «ковры», ставшие практически ежедневными, туристы, похоже, не намерены отказываться от отдыха в Сочи. И ищут альтернативные маршруты, чтобы добраться до курорта и вернуться обратно.

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Один из вариантов – лететь через Сухум.

«Приехали гости из Москвы: прилетели четко по расписанию и через 2,5 часа были уже у меня в Адлере», – рассказала одна из местных жителей.

«Вариант вполне рабочий: время в пути 3–3,5 часа, и даже если будет задержка, самолет отправят из Абхазии быстро – точно без суточных ожиданий», – соглашаются путешественники.

Правда, проблема в том, что воспользоваться этим лайфхаком могут далеко не все. Пока, кроме Москвы, улететь из столицы соседнего государства можно лишь в пять аэропортов России – Минводы, Нижний Новгород, Калугу, Уфу и Ханты-Мансийск. В июле добавятся Екатеринбург и Оренбург. Из каждого – по одному-два рейса в неделю. И только и Москвы и обратно можно летать ежедневно.

Ограниченность предложения, разумеется, отражается на ценах. Например, сегодня, чтобы попасть в Абхазию из Шереметьево, придется заплатить почти 45 тыс. руб. за место с багажом. Обратный путь дешевле: 23–32 тыс. в зависимости от времени вылета. Для сравнения: из Сочи билеты с багажом начинаются от 13,5 тыс.

Если покупать заранее варианты из Сухума, можно немного сэкономить. Так, перелеты 1 июля пока предлагают по цене от 15,6 тыс.

Тем, кто летит в регионы, выбирать не приходится. Так, в Уфу, куда прямые рейсы есть только раз в неделю, цена на ближайшую среду – около 20 тыс. руб. (из Сочи 14,7 тыс.); в Нижний Новгорода вылет в следующую субботу обойдется в 18 тыс. руб. (из Сочи – 14 тыс.).

Учитывая, что до аэропорта Сухума еще надо добраться, это вариант для тех, кто ценит время больше, чем деньги.

«Зато без нервов и не надо спать на матрасах в аэропорту», – объясняют свой выбор туристы.