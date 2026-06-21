Туристам открыли онлайн-доступ в российские заповедники

На портале Госуслуг заработал новый сервис для посетителей особо охраняемых природных территорий. Через него можно получить электронное разрешение на посещение заповедников, национальных парков и других природных объектов, для которых действует специальный режим доступа.

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Новая цифровая услуга объединена в жизненную ситуацию «Посещение особо охраняемых природных территорий». Пользователи могут оформить не только пропуск для посещения, но и разрешение на въезд личного транспорта, если такие правила предусмотрены на конкретной территории.

На первом этапе сервис охватывает 36 федеральных заповедников и национальных парков. В дальнейшем список планируют расширить: до конца года число доступных территорий должно увеличиться до 60. В перечень уже включены два нацпарка и два заповедника.

Помимо оформления разрешений, платформа содержит информацию о правилах пребывания на охраняемых природных территориях. Такие требования действуют для сохранения редких животных и растений, а также природных комплексов, находящихся под особой защитой.

Для планирования поездок пользователям доступны интерактивная карта и система фильтров. Маршруты распределены по различным форматам отдыха, включая активные и более спокойные варианты посещения природных территорий.