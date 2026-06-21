Блогерша рассказала о самых раздражающих привычках туристов в Сочи

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина пообщалась с подругой, переехавшей из Москвы в Сочи 10 лет назад, которая назвала ей негласные правила поведения для туристов. Ее советами она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

В частности, россиянка порекомендовала соотечественникам переодеваться до выхода с пляжа и не занимать лежаки с рассвета. По ее словам, многие отдыхающие оставляют на шезлонгах полотенца и уходят на несколько часов, хотя другие в это время ищут свободное место.

«А то и вовсе занимают место на пляже (ну или лежаки) с шести утра. Просто не надо так делать, это очень неуважительно по отношению к другим отдыхающим и местным», — такими фразами описала эту привычку туристов автор публикации.

Она добавила, что еще одна из частых жалоб и туристов, и местных — громкая музыка из колонки на весь пляж.

«Рядом с тобой отдыхают люди, которые не выбирали твой плейлист. И, скорее всего, не разделяют твой вкус к шансону в 10 утра», — поиронизировала Лисейкина.

Подруга блогерши также посоветовала туристам не закапывать мусор в песок, принимать душ после моря, не залезать в воду, если на пляже стоит красный флаг, не оставлять детей без присмотра у воды, не торговаться слишком агрессивно, не фотографировать людей без спроса, не кормить чаек и не занимать проходы зонтиками и палатками.

«Когда люди стараются не мешать друг другу, отдых становится приятнее для всех: и для тех, кто приехал на неделю, и для тех, кто живет здесь круглый год», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала вещи, за которые туристы чаще всего переплачивают на отечественных курортах. В целях экономии она порекомендовала отдыхающим не платить за лежаки, а пользоваться ими бесплатно при заказе в кафе.