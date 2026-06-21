Эксперты рассказали о привлечении туристов в ДНР и Новороссию

Специальные партнерские программы, включающие скидки на стоянках, предложения на АЗС и проведение тематических фестивалей караванинга, будут реализованы для привлечения путешественников в Донбасс и Новороссию. Об этом сообщили ТАСС в Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга.

Члены ассоциации активно взаимодействуют с региональными властями, в том числе с управлением туризма и конгрессно-выставочной деятельности Минэкономразвития ЛНР и Министерством спорта и туризма ДНР. Ключевая цель сотрудничества - создать единое навигационное поле и методическую базу для маршрутов: установить информационные стенды и указатели, разработать офлайн-карты и интегрировать новые маршруты в мобильные сервисы.

"Ожидается, что для привлечения туристов будут реализованы специальные партнерские программы: скидки на стоянках, специальные предложения на АЗС, проведение тематических фестивалей караванинга", - сообщили в ассоциации.

В ассоциации отметили, что в 2025 году путешественники, отправляющиеся по новым маршрутам через ЛНР и ДНР, отмечают значительные улучшения в инфраструктуре: бесплатные отремонтированные дороги и малое количество автомобилей. Сейчас ведется активная работа над логистикой маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы интегрировать новые территории в туристическое пространство России.

Формируется единый межрегиональный маршрут, который свяжет ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, создавая основу для историко-патриотических экспедиций, природных туров в национальном парке "Святые горы" площадью более 40 тыс. га и караван-туров. Ключевыми объектами притяжения станут мемориальный комплекс "Саур-Могила", ландшафтный парк "Донецкий кряж" и природные памятники "Королевские скалы". Особое внимание уделяется военно-историческому туризму, охватывающему подвиги Князя Игоря, Великую Отечественную войну и специальную военную операцию.

Серьезным вызовом для развития автотуризма в Донбассе и Новороссии, по мнению экспертов ассоциации, является восстановление инфраструктуры. Большая часть гостиничного фонда и объектов сервиса повреждена и требует масштабной ревизии и ремонта. При этом дорожное полотно активно восстанавливается - это создает базу для будущей туристической логистики. Ключевым сдерживающим фактором для караванеров и мотоциклистов пока остается отсутствие сети специализированных кемпингов, станций технического обслуживания и пунктов отдыха вдоль ключевых трасс.