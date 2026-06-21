В Зарайске открылся новый туристический кластер

Зарайск пополнился еще одной привлекательной точкой для туристов: крестьянское (фермерское) хозяйство Николая Иванова превратилось в полноценный агротуристический объект. Реализация проекта стала возможной благодаря гранту «Агротуризм» в размере ₽10 млн, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

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«На средства гранта создана современная инфраструктура. Для гостей — комфортабельный барнхаус для размещения, микроавтобус для трансферов, а также автоматическая сыроварня, где проходят интерактивные мастер-классы и дегустации», — сообщили в ведомстве.

Посетители хозяйства могут отправиться на экскурсию по фермерскому хозяйству и познакомиться с разведением крупного рогатого скота молочного направления и создать сыр своими руками, а также отдохнуть в живописной сельской местности вдали от городской суеты.

В прошлом году сыроварня произвела 120 тонн молока и 18 тонн сыра — в среднем по 1,5 тонны сыра в месяц.

В КФХ подчеркивают, что спрос на продукцию растет, в том числе благодаря агротуризму: все больше жителей приезжают познакомиться с делом и на дегустацию. Развитие туристической инфраструктуры продолжается: в планах — расширение возможностей для комфортного отдыха и внедрение новых форматов взаимодействия с посетителями.

В министерстве отмечают, что грантовая поддержка способствует продвижению агротуризма как важного направления для устойчивого развития сельских территорий Подмосковья.