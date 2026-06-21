Топ-50 лучших объектов гастротуризма России

Опубликован рейтинг топ-50 лучших объектов гастрономического туризма России 2026 года по версии путеводителя 50 Best Tastes of Russia («50 лучших вкусов России»). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

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«Рейтинг сформирован на основе голосования 500 экспертов отрасли — ведущих сомелье, шеф-поваров, рестораторов, отельеров и других специалистов. Московская область стала одним из лидеров по числу представленных проектов», — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, пятую позицию в рейтинге занял музейно-гастрономический кластер «Коломенский посад» — один из центров культурного и гастрономического туризма, объединяющий исторические производства, включая знаменитую коломенскую пастилу, калачи и другие традиционные продукты. На седьмом месте — «Ферма М2», расположенная в деревне Шульгино Волоколамского округа. Хозяйство специализируется на органическом производстве и активно развивает агротуризм: для гостей проводят экскурсии, организуют дегустации, а также знакомят с полным циклом создания продукции.

В рейтинг также вошла «Истринская сыроварня Олега Сироты» в деревне Дубровское — это проект в сфере фермерского сыроделия, сочетающий производство, гастрономию и событийные форматы. Среди отмеченных объектов и «ЭкоДеревушка» в Коломне с улиточной, крокодиловой фермой, рестораном и мастер-классами для посетителей.

Кроме того, вклад в гастрономическую привлекательность региона вносят ресторанные проекты. Так, в рейтинге представлено гастробистро Biologie из Красногорска с авторской кухней, где концепция строится на сезонности и изучении свойств ингредиентов, чтобы лучше раскрывать их вкус. Также в список вошел Chalet River Club в Химках, включающий ресторан и гастрономическое пространство, где посетителей знакомят с сырами подмосковного агрохолдинга «Рота-Агро».

Помимо фермерских хозяйств, гастрономических проектов и ресторанов, в рейтинг также вошли отельные комплексы Подмосковья. Ознакомиться со списком топ-50 лучших объектов гастрономического туризма России можно на сайте путеводителя.