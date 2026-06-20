Туристы отсудили компенсацию за сгоревшие билеты на рейс другого перевозчика

Свердловский областной суд обязал авиакомпанию «Уральские авиалинии» компенсировать пассажирам расходы, возникшие из-за задержки рейса Екатеринбург – Стамбул. Семья из пяти человек пропустила дальнейший перелет в Италию и была вынуждена заново организовывать поездку.

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Инцидент произошел еще в январе 2025 года. Туристы купили у российского перевозчика билеты по маршруту Екатеринбург – Стамбул и отдельно оформили перелет авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Турин. Между прибытием первого самолета и отправлением второго оставалось почти два часа.

Однако рейс U6 813 отправился из Екатеринбурга с задержкой почти на три часа и добрался до пункта назначения уже после вылета самолета в Италию. В результате пассажиры потеряли невозвратные билеты в Турин, были вынуждены провести ночь в Турции и оплатить новые места на следующий день до Милана у авиакомпании ITA Airways. Общие дополнительные расходы превысили 257 тыс. руб.

После отказа перевозчика добровольно компенсировать ущерб семья обратилась в суд. Первая инстанция встала на сторону авиакомпании. Представители перевозчика утверждали, что задержка произошла по техническим причинам, связанным с обеспечением безопасности полетов. По их версии, самолет, который должен был выполнять рейс Екатеринбург – Стамбул, накануне прилетел из Читы. Во время выполнения предыдущего рейса экипаж зафиксировал посторонние шумы в двигателе, из-за чего потребовалась дополнительная техническая проверка. Авиакомпания ссылалась на нормы Воздушного кодекса, освобождающие перевозчика от ответственности, если задержка вызвана устранением неисправности, угрожающей безопасности пассажиров.

Кроме того, ответчик подчеркивал, что рейсы Екатеринбург – Стамбул и Стамбул – Турин были оформлены отдельными билетами разных перевозчиков и не являлись единой стыковкой. Следовательно, авиакомпания не несет обязанности обеспечивать такую пересадку.

Однако апелляционная инстанция сочла эти доводы недостаточно убедительными. Суд подробно изучил историю движения самолета и обратил внимание на связь спорного рейса с предыдущим перелетом из Читы. Выяснилось, что борт прибыл в Екатеринбург всего за 32 минуты до запланированного вылета в Стамбул. По мнению суда, этого времени объективно недостаточно для подготовки воздушного судна к международному рейсу. Поэтому первоначальной причиной сбоя стало именно позднее прибытие самолета из Читы, а не обстоятельства безопасности полетов.

Более того, представленные авиакомпанией документы не позволили однозначно установить, что выявленные технические замечания действительно стали непосредственной причиной задержки рейса в Стамбул. Суд также отметил, что если бы самолет прибыл в Турцию по расписанию, пассажиры успели бы зарегистрироваться на рейс в Турин.

В результате решение районного суда было отменено. С «Уральских авиалиний» взыскали более 235 тыс. руб. убытков за потерянные авиабилеты и вынужденное проживание в гостинице, а также штрафы и компенсацию морального вреда. Общая сумма выплат приблизилась к 300 тыс. руб.

Юристы отмечают, что решение представляет интерес для туристов, которые самостоятельно комбинируют перелеты разных авиакомпаний. Суд фактически подтвердил: даже если билеты оформлены отдельными перевозочными документами, пассажир вправе требовать возмещения убытков, если сможет доказать прямую связь между задержкой рейса и понесенными расходами.