Какие трудности ждут туристов на Кубани летом 2026

Этим летом туристам, планирующим отдых на курорты Кубани, стоит быть готовыми к ряду сложностей. Основные проблемы связаны с авиасообщением и альтернативными маршрутами.

© Новая Кубань

Авиарейсы: массовые задержки

Наблюдаются системные задержки авиарейсов в аэропортах Кубани. Многие рейсы переносятся на несколько часов, некоторые — на сутки и более. Причиной становятся ограничения в работе воздушных узлов.

Поезда: дефицит билетов

Билеты на поезда до курортов Кубани также в ограниченном количестве. На пиковые даты места уже давно раскуплены. Остатки билетов появляются периодически — при возврате или дополнительных составах.

Автопутешествие: пробки на дороге

Попытки добраться до Кубани на машине или автобусе сопряжены с серьёзными трудностями. Прошлым летом пробки на трассах, ведущих к морю, достигали 20 километров — машины стояли часами, время в пути увеличивалось в разы.

А в этом году ситуация может стать ещё хуже. Если многие туристы откажутся от самолётов из-за задержек и переносов рейсов, переключатся на автомобили — на трассах соберётся ещё больше машин. Заторы могут вырасти до гигантских масштабов.

Таким образом, отдых на Кубани этим летом возможен, но потребует тщательной подготовки. Туристам стоит быть гибкими, мониторить информацию и не рассчитывать на идеальное расписание. При разумном планировании большинство трудностей можно обойти или минимизировать их влияние на поездку.