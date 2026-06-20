Поезда, следующие в Крым и из него, сократят свои маршруты

С 20 июня поезда в Крым и из него будут следовать до Керчи. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ).

«Все поезда «Таврия», прибывающие в Крым 20 июня и отправляющиеся из него, заканчивают и начинают свои маршруты в Керчи. <...> В связи с временным закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги 20 июня поезда, маршрут которых не был изменен с 10 июня, также будут ходить только до Керчи», — рассказал оператор.

В пресс-службе добавили, что пассажиров будут отвозить автобусами от или до станции Керчь-Южная.

18 июня перевозчик сообщал, что на одном из участков Крымской железной дороги по решению владельца инфраструктуры было временно остановлено движение.

8 июня глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что беспилотный летательный аппарат атаковал тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь. В результате удара машинист получил ранение, его помощник не выжил. После этого в Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов, находившихся на полуострове. Из-за атаки в пути задержались девять поездов в Крым и из него. Время отставания от графика составляло от 5 до 10 часов.