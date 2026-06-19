«Народу мало, но все пляжи полные»: что на самом деле происходит в Сочи

«Народу мало». «Все пляжи полные». Из Сочи поступает противоречивая информация. Одни утверждают: загрузка менее 10%. И в подтверждение публикуют фото и видео полупустого побережья. Другие говорят: съемку делали вечером (рано утром, в обед), когда людей, разумеется, почти нет. И демонстрируют свои кадры:

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«Я прошел пешком от “Жемчужины” до морского вокзала и могу сказать с уверенностью, что отдыхающих на пляже и набережной достаточно», – рассказал подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Гости есть на курорте. Пляжи не пустые. Особенно в центре», – подтвердила другая.

Александра Сердюченко, руководитель туроператора «Аэлита» (Сочи), отмечает, что и те и другие фотофакты правдивы:

«Только что было много людей, но когда звучат сирены над морем, людей с пляжа убирают в целях безопасности, и у нас появляется совсем другая картинка».

По ее словам, туристов сейчас не такое количество, как хотелось бы, но, в принципе, неплохо для этого сезона.

«Сейчас загрузка отелей 65–70%. Катастрофой это никак не назовешь. Конечно, ниже, чем ожидалось, но достаточно нормально. В частном секторе вообще плотно», – рассказал председатель Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

Загрузку удалось нормализовать за счет снижения цен и жителей Краснодара – они в этом году активно «осваивают» Сочи.

«Электрички забиты все», – говорит эксперт.

Но добавляет: ситуация вряд ли резко улучшится – надеяться на ту загрузку и те прибыли, на которые отельеры рассчитывали зимой, не приходится.

Турагенты отмечают: чтобы привлечь туристов, отели и санатории устраивают небывалые акции. Например, в одном объявили о бесплатном размещении на дополнительных местах детей до 13 лет.

Однако в целом ситуация в Сочи не уникальна: спрос просел по всем направлениям, так как значительно упала покупательская способность. А вот ковры оказывают не столь значительное влияние:

«Люди все равно едут, просто многие пересели на поезда».

Добавим, что по данным сервиса Тravelline, число броней и заездов в июне в Краснодарском крае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 13%. А доля отказов составляет 39%.

Основные клиенты местных курортов – москвичи и краснодарцы (на них суммарно приходится почти половина всего турпотока).