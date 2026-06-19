Туристы хотят вернуть деньги за несостоявшиеся поездки в Крым

Туроператоры и отели Крыма могут испытывать сложности с возвратом средств за отмененные поездки. Причина не только в снижении спроса, но и в том, что часть денег уже была вложена в подготовку объектов размещения к летнему сезону: ремонт, закупки и текущие расходы.

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Как отметил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, крупные компании, как правило, справляются с выплатами за счет собственных средств, не дожидаясь расчетов с гостиницами.

«Мы по запросу возвращаем деньги оперативно, в течение 3 дней, либо предлагаем перенос на другие туры. У нас есть достаточный запас финансовой устойчивости, поэтому проблем нет», – рассказал он.

По его словам, основные риски могут возникнуть у небольших игроков, у которых нет финансового резерва или есть существенные вложения в отдельные объекты размещения.

Руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, гендиректор компании «Турплатформа» Сергей Толчин считает, что туристам, которые сейчас обращаются за возвратами за отмененные бронирования, нужно проявить понимание.

«Некоторые отели не отказываются возвращать деньги, но в текущий момент не имеют возможности сделать это оперативно. В целом по региону ситуация остается управляемой», – отметил Толчин.

Ромашкин напомнил: такие ситуации туристическая отрасль уже проходила во время пандемии и в другие кризисные периоды. Тогда правительство утвердило дополнительные меры поддержки, которые предусматривали отсрочку исполнения обязательств по договорам.

Нужно ли принимать такие же решения сейчас? Этот вопрос собеседники пока оставили без ответа.

«Все будет зависеть от дальнейшей динамики спроса. Если бронирования стабилизируются, гостиницы смогут исполнить свои обязательства без существенных сложностей. Сейчас уже есть признаки восстановления спроса», – сказал Толчин.

Но риски сохраняются: «Если спрос существенно замедлится или появятся дополнительные ограничения для отрасли, гостиничному бизнесу может потребоваться помощь государства».

Гендиректор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов подтвердил, что число аннуляций по Крыму остается высоким, особенно в сегменте организованного и детского отдыха.

«Ситуация действительно сложная. Отказов много и на значительную глубину бронирования», – отметил он.

По словам эксперта, отдельные компании уже потеряли до 30% бронирований, а сотрудники фактически заняты обработкой переносов и заявок на возврат средств.

«На сегодняшний день никаких решений о переносе сроков возврата средств не принято и даже не обсуждается. Все происходит в рамках обычных гражданско-правовых процедур», – пояснил Мохов.

Сроки возврата зависят от того, как оформлялось бронирование. При покупке тура через туроператора или агента деньги обычно возвращаются в течение 10 рабочих дней после подтверждения аннуляции, если иное не предусмотрено договором. При прямом бронировании отеля сроки определяются правилами тарифа и могут составлять от нескольких дней до месяца.

Если средства не возвращаются добровольно, турист вправе обратиться в суд и потребовать не только стоимость несостоявшейся поездки, но и неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.