Белорусский туроператор отказался от автобусных туров на Азовское море

Белорусский туроператор «Эллада Тур» отменил до конца сезона автобусные туры в станицу Голубицкую на Азовском море. Как рассказала ТурДому учредитель компании Валентина Уласевич, решение связано с оценкой рисков на маршруте через территорию России.

«Человеческие жизни дороже денег», — пояснила она.

Поводом для пересмотра программ стала трагедия, произошедшая 17 июня в Брянской области. Украинский БПЛА атаковал автобус с детской футбольной командой из Беларуси. Погибла сопровождавшая группу женщина, несколько человек получили травмы.

После этого МИД Беларуси выступил с рекомендациями для туристов и туркомпаний.

«Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда групп граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов», — заявили в пресс-службе.

Именно после этих событий белорусские туроператоры начали отменять или пересматривать маршруты автобусных поездок через Россию.

По словам Валентины Уласевич, её компания выполняла по одному рейсу в неделю на автобусе вместимостью 49 человек. После принятого решения вся цепочка заездов в Голубицкую на оставшуюся часть сезона была снята с продажи. Туристам, забронировавшим поездки, вернут деньги.

Сейчас туроператор отправил отдельный автобус, чтобы вывезти из Голубицкой 35 туристов, которые уже находятся на отдыхе.

Как рассказала Валентина Уласевич, сегодня утром во время остановки в Карачеве, в Брянской области, машина получила повреждения: было выбито стекло (утром в регионе объявляли ракетную опасность — Ред). В этот момент водители находились в кафе и не пострадали.

«Автобус привели в порядок и продолжают движение. В Минск он должен вернуться в воскресенье», — сообщила «ТурДому» руководитель туроператора.

Между тем часть белорусских компаний предпочла не отменять автобусные программы, а изменить маршруты. Так, Anita Tour уведомила туристов, что рейсы в Адыгею, Дагестан и Домбай, а также в Грузию, будут выполняться через Смоленскую и Тульскую области в обход Брянской. По информации компании, первый рейс по новому маршруту уже состоялся, а время в пути увеличилось примерно на два часа.

Аналогичные решения приняли «Славия Тур» и «Жара Тревел». Генеральный директор «Славия Тур» Дмитрий Милованов рассказал в соцсетях, что автобусы компании уже переведены на новый маршрут. По его словам, это увеличивает время в пути примерно на 4–5 часов, однако безопасность пассажиров остается приоритетом.

В «Жара Тревел» отметили, что после изменения маршрутов количество отказов от поездок составляет около 5%, при этом бронирования продолжаются.

Однако Валентина Уласевич считает, что объезд не решает проблему.