Архангельская область отчиталась о рекордном турпотоке

Архангельская область бьёт туристические рекорды. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2025 году регион принял 907 тысяч туристических поездок — на 29% больше, чем в 2024-м (704 тысячи). Как отметили в региональном минкульте, такой рост стал возможен благодаря системной работе по развитию инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

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В 2025 году Поморье получило 123,5 млн рублей федеральных субсидий. Деньги пошли на создание кемпингов и обустройство туристских центров в Каргополе и Сольвычегодске. Предприниматели открыли семь новых объектов размещения и девять заведений общепита в шести муниципалитетах. Среди новых точек притяжения — Музей алмазов в Архангельске.

Результат — признание на федеральном уровне: Поморье заняло седьмое место в общероссийском рейтинге и третье в СЗФО по индексу туристической привлекательности. Регион собрал более 20 федеральных и международных наград, включая Гран-при премии «Регионы туризма и гостеприимства» в номинации «Регион автотуризма». Автомотофестиваль «Дорога на Русский Север» и фестиваль северной кухни «Еда поморская» также отмечены высокими наградами.

Развивается и событийный туризм. В год 80-летия Победы область присоединилась к программе «Дороги Победы» — более 2,4 тысячи человек посетили Архангельск и Северодвинск по тематическим маршрутам. Для иностранных гостей разработали турпродукт «Архангельская область — алмаз Арктики». Туристический портал pomorland.travel за год посетили 3,9 млн человек.

В 2026 году, объявленном Годом культуры Русского Севера, работа продолжается. С 19 по 28 июня в регионе проходит гастрономический фестиваль «Еда поморская»: 16 ресторанов Архангельска, Северодвинска и Приморского округа предлагают блюда на основе локальных продуктов. В меню — тартар из мезенского лосося, помакуха, жареная корюшка и «чемпионские завтраки» хоккейного клуба «Водник».

Растёт интерес и к экотуризму. В Поморье действует восемь федеральных ООПТ, занимающих более 9 млн гектаров. В этом году в Плесецком секторе Кенозерского нацпарка откроется экотропа «По следам китовраса» протяжённостью 5,7 км с двухметровыми деревянными арт-объектами.

«Это результат системной работы команды региона, предпринимателей и всех, кто развивает туристическую отрасль Поморья», — резюмировала министр культуры и туризма Архангельской области Оксана Светлова

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