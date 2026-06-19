Цены, грязь и ротавирус: туристы раскритиковали черноморские курорты Кубани

Отдых на черноморском побережье Краснодарского края в этом сезоне обернулся для многих туристов чередой разочарований. Путешественники жалуются на астрономические цены, которые не соответствуют качеству услуг, грязные пляжи, заросшие водорослями, и массовые случаи заражения ротавирусом. Ситуация настолько накалилась, что отдыхающие стали советовать друг другу выбирать альтернативные направления — в частности, западное побережье Крыма.

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Главная претензия — цены, которые туристы называют «космическими». Одна из отдыхающих в порыве эмоций заявила, что за обед для двоих можно купить крыло от самолёта. По словам путешественников, стоимость проживания и питания за последние годы выросла в разы, а качество сервиса осталось на прежнем, среднем уровне. Неделя отдыха на двоих стартует от 60 тысяч рублей, а эксперты оценивают среднюю поездку одного туриста на Кубань этим летом в 126 тысяч рублей за 8–9 ночей.

Серьёзные нарекания вызывает и санитарное состояние. Туристы жалуются на грязные пляжи, обилие водорослей в прибрежной зоне и неприятные запахи. Отдыхающие говорят об отсутствии бесплатных туалетов и общей запущенности инфраструктуры. Особую тревогу вызывает эпидемиологическая обстановка: многие отмечают случаи заражения ротавирусом в первые же дни отпуска. По словам туристов, из-за болезни они проводили половину отдыха с высокой температурой и тяжёлыми симптомами, сообщает 93.RU.

При этом мнения разделились. Часть отдыхающих связывает проблемы с несоблюдением правил гигиены самими приезжими, которые приносят еду на пляж и едят прямо на песке. Другие советуют выбирать альтернативные направления — западное побережье Крыма: Евпаторию, Саки, Заозерное. По их отзывам, там море чище, а отдых комфортнее. В региональных властях призывают туристов соблюдать элементарные правила профилактики: пить только бутилированную воду, мыть овощи и фрукты, не заглатывать морскую воду.

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