Разрешение на открытие получили 58 пляжей Анапы

Разрешение на открытие пляжного сезона получили 58 пляжей Анапы, еще 10 проходят экспертизу, сообщается в канале правительства РФ в "Максе".

"Уже получили все разрешительные документы 58 пляжей. Еще 10 проходят экспертизу", - сказано в сообщении.

Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы. Роспотребнадзор контролирует проводимые работы, отмечается в сообщении.

Кроме того, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано.