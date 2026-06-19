Разрешение на открытие получили 58 пляжей Анапы

Разрешение на открытие пляжного сезона получили 58 пляжей Анапы, еще 10 проходят экспертизу, сообщается в канале правительства РФ в "Максе".
"Уже получили все разрешительные документы 58 пляжей. Еще 10 проходят экспертизу", - сказано в сообщении.
Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы. Роспотребнадзор контролирует проводимые работы, отмечается в сообщении.
Кроме того, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано.
"С начала работ очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта. Обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта", - сказано в сообщении.