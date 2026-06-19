Курорт «Алтын Шор» в Шерегеше примет первых гостей в сезоне 2028-2029 годов

Первая очередь всесезонного курорта "Алтын Шор" в Шерегеше будет запущена к старту сезона 2028-2029 годов. К этому времени на территории возведут здание апарт-отеля и ряд объектов инфраструктуры, сообщил в пресс-центре ТАСС коммерческий директор One Company Вячеслав Мельников.

"Первый корпус - это 642 номера, порядка 2 тыс. гостей, которых единовременно может принимать первый корпус курорта. Он будет запущен в работу в сезон 2028-2029", - сказал он.

Мельников добавил, что первая очередь также будет включать ярмарочную площадь, прогулочный бульвар, крупный ресторан, лобби-бар, термальный комплекс, парковки и прокаты. В этом году до окончания строительного сезона планируется завершить "коробку" здания, после чего приступить к внутренним работам.

Строительство всесезонного курорта в секторе F у подножия горы Зеленая в Шерегеше реализуют совместно One Company и "СДС-Строй". На территории более 54 га к 2038 году планируется возвести гостиничный комплекс на почти 5 тыс. номеров и более 3 тыс. апартаментов, канатную дорогу, более 4 км горнолыжных трасс, гастрохолл, этно-музей шорской культуры, другие объекты туристической инфраструктуры. Также в планах строительство клиники и реабилитационного центра. Ожидается, что вместимость комплекса составит 5 тыс. человек. Инвестиции в проект оцениваются в 35 млрд рублей.

О туристическом потенциале Шерегеша

Всего на территории горнолыжного курорта организовано 23 подъемника, 34 трассы и построено более 150 гостиниц и апарт-отелей. Турпоток составляет 1,7 млн туристов в год. Для них организовано 3,4 тыс. мест. Как сообщил Мельников, сегодня необходимо порядка 10 тыс. мест. К 2030 году потребность значительно вырастет в связи с планируемым запуском аэропорта в семи километрах от Шерегеша. По прогнозу, к этому времени турпоток вырастет до 3 млн человек.