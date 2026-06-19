S7 Airlines увеличит число рейсов из Москвы в Читу и Улан-Удэ

S7 Airlines в конце июня увеличит число рейсов из Москвы в Читу и Улан-Удэ, сообщили в телеграм-канале авиакомпании.

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В Читу лайнеры будет летать 2 раза в день, с понедельника по воскресенье. Время в пути составит 6 часов 15 минут. Этот график начнет действовать с 29 июня.

На направлении Москва – Улан-Удэ с 21 июня добавят еще один ежедневный рейс. В результате их количество вырастет до 21 в неделю – по три вылета в день. Перелет займет около 5 часов 50 минут.

Чтобы заинтересовать пассажиров, в авиакомпании напомнили, что Чита славится своей купеческой историей и часто становится отправной точкой для путешествий по Забайкалью. А Улан-Удэ интересен буддийской культурой. Здесь находится Иволгинский дацан – крупнейший буддийский монастырь России. Кроме того, там можно посмотреть памятники древних хунну и попробовать традиционные бурятские буузы.