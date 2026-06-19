Москвичи вместо Турции могут выбрать пляжные зоны в столице

В Москве к середине июня для купания остаются доступными семь официальных зон отдыха, соответствующих санитарным нормам. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора, которое проводит регулярный мониторинг качества воды и состояния пляжной инфраструктуры.

По данным ведомства на 18 июня 2026 года, из 9 площадок, открытых в начале сезона, безопасными для купания признаны 7. В их числе озеро Белое, Путяевский пруд № 1, Школьное озеро, зоны отдыха «Серебряный бор – 2» и «Серебряный бор – 3», Пионерский пруд, а также Тропарево. Проведенные исследования подтвердили соответствие воды установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Вместе с тем специалисты зафиксировали ухудшение экологии в «Большом городском пруду» в Зеленограде и на пляже «Динамо» на севере столицы. В связи с этим купание на этих территориях временно не рекомендуется. При этом площадки продолжают работать как места для пляжного отдыха, занятий спортом и проведения досуга. Ограничения будут сняты после получения положительных результатов лабораторных анализов.

Зона отдыха «Левобережье» также функционирует без возможности купания. Причиной стали выявленные несоответствия санитарным нормам как по качеству воды, так и по состоянию песчаного покрытия. На территории установлены предупреждающие знаки о запрете захода в воду.

Кроме того, несколько популярных мест отдыха пока недоступны из-за реконструкции. Речь идет о зоне «Мещерское» в Западном административном округе, озере Черное в Зеленограде и Головинских прудах на севере Москвы.