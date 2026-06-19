Названа грибная столица России

Министр туризма Коми Мария Бадмацыренова назвала республику грибной столицей России. Об этом сообщает портал «Комиинформ».

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По словам министра, республика обладает самым большим потенциалом и биологическим разнообразием грибов, особенно белых.

«Мы считаем, что Коми — грибная столица России», — сказала она.

В Коми 6 сентября состоится семейный фестиваль дикоросов севера «Гриб». Бадмацыренова добавила, что организаторы не только приглашают собирать грибы, но и помогут их приготовить, чтобы гости смогли увезти домой готовый продукт.

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов отмечал, что высокий спрос россиян на внутренний туризм не ограничивается ценовой доступностью. Важную роль играют гибкость планирования и разнообразие форматов отдыха. По его словам, такие условия позволяют гражданам путешествовать по несколько раз за сезон. Также на ситуацию влияет развитие кемпингов, глэмпингов и открытие малых баз отдыха, которые привлекают россиян.