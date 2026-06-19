Для молодежи запускают бесплатные туры по Кировской области

Марафон «Путешествуем в_месте» запускают в год 90-летия Кировской области.

В рамках 90-летия Кировской области стартует экскурсионный марафон «Путешествуем в_месте». Это региональный просветительский и туристско-краеведческий проект, который познакомит участников с историей, культурой и достижениями региона.

Стать участниками марафона могут молодые люди от 14 до 35 лет, а также молодые семьи с детьми, проживающие на территории региона. В рамках марафона запланированы выездные автобусные и пешеходные экскурсии с элементами квестов, мастер-классов и викторин.

Программа включает маршруты по семи направлениям. Экскурсии пройдут в Нолинском, Котельничском, Слободском, Советском, Яранском округах, а также в городе Кирове.

Всего в период с июня по октябрь состоится более 40 выездов.

Участие в марафоне бесплатное. Анонсы экскурсий и регистрацией будут размещаться в официальной группе министерства молодёжной политики Кировской области «Вятка Молодая»: https://vk.ru/molpol43

Организатором выступает областной Дворец молодёжи при поддержке министерства молодёжной политики Кировской области. Проект реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Молодёжь и дети». 0+ #ВяткаМолодая #молодёжьидети #нацпроектмолодёжьидети #Росмолодёжь #РосмолодёжьГранты