Где купаться на Ставрополье: подборка интересных и безопасных мест

Летом на Ставрополье едут со всей страны, а пик туристического сезона приходится на самые жаркие месяцы. Когда столбики термометров поднимаются выше +40, начинаешь невольно мечтать о прохладной воде и пляже.

Несмотря на степной ландшафт, в Ставропольском крае много локаций для купания на любой вкус. Всего в 2026 году в регионе откроют около 30 пляжей — это часть развития круглогодичного туризма и расширения курортной инфраструктуры. Корреспондент «Это Кавказ» поделилась своим списком мест, где можно окунуться.

Водоем природного происхождения находится в поселке Иноземцево, недалеко от Пятигорска и Железноводска. Его окружают горы Машук и Бештау. По одной из версий, название «Каррас» озеро получило в честь старинного татарского поселения потомка крымского хана Гирея.

Здесь купаются все лето, в сезон работает прокат сапов. Рядом есть песчаный пляж, но пока он оборудован частично: шезлонгов и полноценных раздевалок нет, поэтому лучше взять с собой полотенце и лежак.

Вход свободный.

Добраться можно, доехав на электричке до станции Иноземцево, а затем пройти пешком по проспекту Свободы до пляжа. В жаркий день лучше взять такси.

В 1950-е в Железноводске активно застраивали окраины, облагораживали улицы и центральную площадь. По воспоминаниям некоторых старожилов, котлован под водоем копали вручную.

Сегодня на озере Тридцатка — оборудованный пляж с зонами для переодевания, кафе, лежаками. Здесь можно устроиться на песке или деревянных помостах. В воду спускаются по лестницам. Есть отдельная зона купания для детей. Водоем пользуется огромной популярностью, поэтому лучше приходить рано утром.

Вход свободный.

Ориентир — санаторий «30 лет Победы». Летом до Железноводска ходят электрички из городов Кавминвод. От вокзала можно дойти до Каскадной лестницы и спуститься к озеру или доехать на маршрутке.

Водоем появился в 1953 году рядом с рекой Аликоновкой. Тогда здесь построили бетонную плотину и оборудовали пляжную зону. Позже на озере появились пирсы, лодочная станция и спортивные площадки, но в 1990-е территория пришла в запустение. Масштабное восстановление началось в 2020 году, а спустя четыре года обновленное пространство вновь открыли для жителей и туристов.

Сейчас здесь общественное пространство с песчаным пляжем, обновленной набережной и зонами отдыха. Вход в воду осуществляется по лестницам. После купания они могут быть скользкими, так как часть из них постоянно находится в воде.

Вход свободный.

Добраться до Старого озера можно на такси от железнодорожного вокзала. Если вы хотите совместить купание с прогулкой, то дойдите до Комсомольского парка, а оттуда направляйтесь на озеро вдоль леса.

Судьба городского водоема в Ессентуках схожа с кисловодским. Озеро создали в 1963 году. Поверхность акватории занимала 22 гектара, а рядом были городские развлечения: шахматы и сцена для концертов. В 1990-е за озером перестали следить. Его восстановили лишь в 2013 году.

Сейчас здесь оборудованы пляж, душевые, кабинки для переодевания и кафе. Ежегодно озеро спускают на зиму, а перед летним сезоном проводят работы по очистке дна, после чего заполняют водой с реки Подкумок.

Вход свободный.

Добраться можно от ж/д вокзала в Ессентуках на такси. Лучше всего указывать в адресе улицу Озерную, так не придется ехать по трассе. От станции Белый Уголь до озера можно добраться пешком за полчаса.

Открытый городской бассейн работает круглый год. Здесь шесть дорожек длиной по 25 метров. Для посещения понадобятся медицинская справка, шапочка, сменная обувь и купальные принадлежности.

Летом часть дорожек занимают спортивные секции, но свободное место для посетителей обычно остается. В бассейн можно попасть из душевой или по лестнице с улицы.

С 8:00 до 21:00.

Вход: 250 рублей.

До Лермонтова можно добраться на такси или на маршрутке из Пятигорска или Ессентуков. По городу удобно перемещаться пешком.

В Таманском лесу находятся бассейны с ледяной родниковой водой. Даже летом температура здесь редко поднимается выше +10 градусов. Вода в бассейны поступает из пласта форштадских песков. Ранее ее использовали для подачи в водопроводы.

Современный облик бассейнам придали в начале 2000-х годов. Сейчас в них есть оборудованный спуск, а рядом находится кабинка для переодевания.