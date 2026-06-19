Названы самые популярные места для летнего отдыха на море

Согласно исследованию сервиса OneTwoTrip, среди внутрироссийских морских направлений лидером летних бронирований стал Адлер с долей 4,4 процента. На втором месте - Сочи (2,5 процента), на третьем - Краснодар (1,9 процента). Также в десятку вошли Анапа, Геленджик, Зеленоградск, Махачкала, Витязево, Светлогорск и Лоо.

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Как сообщает RT.Ru, аналитики отметили существенную разницу в стоимости проживания между курортами. Самым доступным оказался Махачкала - в среднем 6,7 тысячи рублей за ночь. Дороже всего отдых обходится на балтийских курортах: в Зеленоградске и Светлогорске средняя цена ночи достигает 13,4 тысячи рублей.

По категориям размещения россияне чаще выбирают бюджетные варианты. Объекты без звезд (апартаменты, гостевые дома) выбрали 35 процентов клиентов. Четырехзвездочные отели предпочли 28 процентов, трехзвездочные - 25, пятизвездочные - 8, варианты с одной-двумя звездами - всего 4 процента. Средняя продолжительность отдыха на российских морских курортах составила 4,9 дня.

Среди зарубежных направлений лидирует турецкая Анталья (1,5 процента всех летних бронирований), следом - Батуми (1,3 процента) и Дубай (1,2 процента). Ранее аналитики назвали тройку самых популярных городов России для летнего отдыха: Санкт-Петербург, Москва и Адлер.