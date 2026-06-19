«Победа» предупредила о возможных задержках рейсов в столичных аэропортах

Из-за ограничений в аэропортах Московского региона возможны задержки рейсов авиакомпании «Победа» до двух часов. Об этом сообщила пресс-служба лоукостера.

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«Авиакомпания «Победа» продолжает работу по стабилизации расписания полeтов в/из аэропортов Москвы и минимизации времени отклонений. На данный момент очередей в зонах обслуживания клиентов не зафиксировано. В связи с временными ограничениями, вводившимися накануне в аэропортах Московского авиационного узла, возможны задержки до 1,5–2 часов», – говорится в материале.

Отмечается, что в первой половине дня 19 июня авиакомпания планирует полностью вернуться к штатному расписанию полeтов.